"Жизнь во Львове намного сложнее": пенсии в оккупации финансируют ракеты РФ, — Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заверил, что никакой моральной дилеммы в вопросе выплат жителям временно оккупированных территорий нет. По его словам, выплачивая деньги пенсионерам в оккупации, Украина финансирует убийства собственных защитников.

Российские оккупанты выполняют функции, возложенные на них международным законодательством, и выплачивают пенсии жителям ВОТ. То есть украинских сограждан удерживает враг. Об этом Андрющенко заявил в интервью LVIV.MEDIA.

"То есть наши люди получают российскую и украинскую пенсию на фоне того, что на внутренне перемещенных лиц, например, денег у нас нет", — отметил он.

По его словам, в этом вопросе есть "очень много манипуляций". В частности, что это наши люди, мы должны оплачивать пенсии, они заслужили.

"Однако давайте не забывать, эти деньги фактически прямой гривной идут в, по сути, в экономику Российской Федерации, тем или иным способом возвращаются к нам ракетами. Или стоит продолжать это делать? Ну, извините, здесь есть очень большие вопросы", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что с начала года часть людей все же отсеют. Ранее уже случались не единичные случаи, когда пенсионер умирал, но кто-то весь год продолжал получать выплаты за него. До полной верификации данных государству об этом ничего не известно.

Андрющенко сообщил, что на захваченных Россией с 2022 года территориях находится не менее 4,5 миллиона человек. Абсолютное большинство из них — это пенсионеры.

"Вот мы имеем более 2 миллионов пенсионеров, находящихся на оккупированных территориях. Можем пересчитать это в деньги и понять, какое количество денег мы просто ежемесячно передаем в оккупацию. Выгодно ли это россиянам? Конечно, выгодно, потому что мы забираем деньги из украинской экономики и отдаем их в российскую экономику", — подчеркнул он.

Эксперт признал, что речь идет об украинцах, которые работали и имеют право на пенсию. Однако, по его словам, здесь нужно поставить несколько вопросов.

"Чем пенсионер в оккупации отличается от пенсионера в эвакуации, который находится на территории Украины? Чем-то отличается? Думаю, что ничем, кроме позиции на самом деле в значительной степени, да? При том, что, поверьте, например, на сегодняшний день жизнь во Львове или в Киеве, или любом другом городе Украины гораздо сложнее, чем жизнь в оккупированном Мариуполе, Мелитополе или Бердянске, потому что туда не сыплют россияне на голову себе ракеты с утра до ночи", — отметил он.

Андрющенко описал, что полученные от Украины деньги жители ВОТ вкладывают в российскую экономику. При этом 40% расходов из вражеского бюджета — на военно-промышленный комплекс, на войну.

"То есть мы финансируем то, чтобы наши пенсионеры финансировали убийство наших защитников", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что эти деньги можно было бы направить на то, чтобы побудить людей выезжать. В частности, на помощь и оплату выезда с ВОТ, "кучу программ", чтобы люди там не оставались.

"Я думаю, что никакой моральной дилеммы на самом деле здесь нет. Здесь в основном политические манипуляции включаются с той или иной стороны, зная, чьи голоса стоят за тем, чтобы мы продолжали выплачивать эти пенсии", — отметил он.

Андрющенко заверил, что украинцы должны думать о настоящем, выживании и будущем, то есть о детях. Однако детей из оккупации, которые находятся в Украине, по его словам, не финансируют "ни одной копейкой".

"Однако мы продолжаем финансировать просто свое прошлое, а из-за своего прошлого еще создаем себе дополнительные проблемы с точки зрения военной составляющей, экономической составляющей и так далее", — добавил он.

Напомним, с 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Однако двум категориям граждан выплаты не повысят.

В октябре Пенсионный фонд делился статистикой, какие суммы получают украинские пенсионеры в месяц. Более трети из них живет лишь на менее чем на 4 тысячи гривен.