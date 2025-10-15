Сколько украинцев живут на 4 тысячи гривен пенсии в месяц: статистика ПФУ

В Украине обнародовали свежие данные о численности пенсионеров и размере их выплат по состоянию на 1 октября 2025 года.

Related video

Значительная часть пожилых граждан продолжает получать сравнительно небольшие суммы. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Более трети украинских пенсионеров — 35,3% — ежемесячно получают менее 4 тысяч гривен. Для сравнения, год назад таких было вдвое меньше — 17,35%. Еще 3,66% пенсионеров получают выплаты до 3 тысяч гривен, хотя в 2024 году их доля составляла 25,8%.

Пенсию от 4 до 5 тысяч гривен в этом году получают 20,6% пенсионеров, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 18,6%. Почти треть пожилых украинцев — 29,1% — живут на пенсию в диапазоне от 5 до 10 тысяч гривен. Здесь динамика незначительная: в 2024 году таких было 25,6%.

Наиболее обеспеченные пенсионеры, получающие свыше 10 тысяч гривен, составляют 15,1% от общего числа. Годом ранее этот показатель был ниже — 12,7%.

Кроме того, в стране сократилось общее количество пенсионеров. Если в октябре 2024 года их насчитывалось 10,3 миллиона, то к октябрю 2025-го — уже 10,2 миллиона. При этом количество работающих пенсионеров осталось стабильным — 2,8 миллиона человек.

Средний размер пенсии за год вырос: с 5851,9 гривны до 6436,8 гривны. Увеличились выплаты и для работающих пенсионеров — их средняя пенсия сейчас составляет 7069,4 гривны, тогда как год назад она была 6258 гривен.

Напомним, Фокус разобрался, какие выплаты получат украинские пенсионеры в октябре и кто может рассчитывать на надбавки или повышение выплат.

В СМИ сравнили размер пенсий в разных странах Европы. Абсолютным лидером по сумме выплат стала Исландия.