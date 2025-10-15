Скільки українців живуть на 4 тисячі гривень пенсії на місяць: статистика ПФУ

В Україні оприлюднили свіжі дані про чисельність пенсіонерів і розмір їхніх виплат станом на 1 жовтня 2025 року.

Значна частина літніх громадян продовжує отримувати порівняно невеликі суми. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Понад третина українських пенсіонерів — 35,3% — щомісяця отримують менше 4 тисяч гривень. Для порівняння, рік тому таких було вдвічі менше — 17,35%. Ще 3,66% пенсіонерів отримують виплати до 3 тисяч гривень, хоча 2024 року їхня частка становила 25,8%.

Пенсію від 4 до 5 тисяч гривень цього року отримують 20,6% пенсіонерів, тоді як торік цей показник був на рівні 18,6%. Майже третина літніх українців — 29,1% — живуть на пенсію в діапазоні від 5 до 10 тисяч гривень. Тут динаміка незначна: у 2024 році таких було 25,6%.

Найбільш забезпечені пенсіонери, які отримують понад 10 тисяч гривень, становлять 15,1% від загальної кількості. Роком раніше цей показник був нижчим — 12,7%.

Крім того, у країні скоротилася загальна кількість пенсіонерів. Якщо в жовтні 2024 року їх налічувалося 10,3 мільйона, то до жовтня 2025-го — вже 10,2 мільйона. Водночас кількість працюючих пенсіонерів залишилася стабільною — 2,8 мільйона осіб.

Середній розмір пенсії за рік зріс: з 5851,9 гривні до 6436,8 гривні. Збільшилися виплати і для пенсіонерів, які працюють, — їхня середня пенсія зараз становить 7069,4 гривні, тоді як рік тому вона була 6258 гривень.

