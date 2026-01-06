"Життя у Львові набагато складніше": пенсії в окупації фінансують ракети РФ, — Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко запевнив, що жодної моральної дилеми у питанні виплат мешканцям тимчасово окупованих територій немає. З його слів, виплачуючи гроші пенсіонерам в окупації, Україна фінансує вбивства власних захисників.

Російські окупанти виконують функції, покладені на них міжнародним законодавством, і виплачують пенсії мешканцям ТОТ. Тобто українських співгромадян утримує ворог. Про це Андрющенко заявив в інтерв'ю LVIV.MEDIA.

"Тобто наші люди отримують російську й українську пенсію на фоні того, що на внутрішньо переміщених осіб, наприклад, грошей в нас немає", — зазначив він.

З його слів, у цьому питанні є "дуже багато маніпуляцій". Зокрема, що це наші люди, ми маємо оплачувати пенсії, вони заслужили.

"Проте давайте не забувати, ці гроші фактично прямою гривнею йдуть в, по суті, в економіку Російської Федерації, в той чи інший спосіб повертаються до нас ракетами. Чи варто продовжувати це робити? Ну, вибачте, тут є дуже великі питання", — підкреслив експерт.

Відео дня

Він пояснив, що з початку року частину людей все ж відсіють. Раніше вже траплялись не поодинокі випадки, коли пенсіонер помирав, але хтось увесь рік продовжував отримувати виплати за нього. До повної верифікації даних державі про це нічого не відомо.

Андрющенко повідомив, що на захоплених Росією з 2022 року територіях перебуває щонайменше 4,5 мільйона людей. Абсолютна більшість з них — це пенсіонери.

"От ми маємо понад 2 мільйони пенсіонерів, що перебувають на окупованих територіях. Можемо перерахувати це в гроші і зрозуміти, яку кількість грошей ми просто щомісяця передаємо в окупацію. Чи це вигідно росіянам? Звісно, вигідно, тому що ми забираємо гроші з української економіки й віддаємо їх в російську економіку", — підкреслив він.

Експерт визнав, що йдеться про українців, які працювали та мають право на пенсію. Однак, з його слів, тут потрібно поставити кілька питань.

"Чим пенсіонер в окупації відрізняється від пенсіонера в евакуації, який знаходиться на території України? Чимось відрізняється? Думаю, що нічим, окрім позиції насправді значною мірою, так? При тому, що, повірте, наприклад, на сьогоднішній день життя у Львові або у Києві, або будь-якому іншому місті України набагато складніше, ніж життя в окупованому Маріуполі, Мелітополі або Бердянську, тому що туди не сиплять росіяни на голову собі ракети зранку до ночі", — зауважив він.

Андрющенко описав, що отримані від України гроші мешканці ТОТ вкладають у російську економіку. Водночас 40% витрат з ворожого бюджету — на військово-промисловий комплекс, на війну.

"Тобто ми фінансуємо те, щоб наші пенсіонери фінансували вбивство наших захисників", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що ці гроші можна було б скерувати на те, щоб спонукати людей виїжджати. Зокрема, на допомогу й оплату виїзду з ТОТ, "купу програм", щоб люди там не залишались.

"Я думаю, що ніякої моральної дилеми насправді тут немає. Тут здебільше політичні маніпуляції включаються з того чи іншого боку, знаючи, чиї голоси стоять за тим, щоб ми продовжували виплачувати ці пенсії", — зауважив він.

Андрющенко запевнив, що українці мають думати про теперішнє, виживання і майбутнє, тобто про дітей. Однак дітей з окупації, які перебувають в Україні, з його слів, не фінансують "жодною копійкою".

"Проте ми продовжуємо фінансувати просто своє минуле, а через своє минуле ще створюємо собі додаткові проблеми з точки зору військової складової, економічної складової і так далі", — додав він.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій. Однак двом категоріям громадян виплати не підвищать.

У жовтні Пенсійний фонд ділився статистикою, які суми отримують українські пенсіонери на місяць. Понад третина з них живе лише на менш як на 4 тисячі гривень.