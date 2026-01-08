Частині українців припинили виплати пенсій у 2026 році: в ПФУ пояснили, як їх поновити

Пенсійний фонд України в січні припиняє виплати пенсій громадянам, які до 31 грудня 2025 року не пройшли фізичну ідентифікацію. Для відновлення виплат необхідно пройти процедуру.

Про причину припинення виплати пенсії в Україні та способи її відновлення розповів пресцентр ПФУ. Відповідно до пункту 41 статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" гроші у 2026 році не прийдуть пенсіонерам, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях і до кінця минулого року не пройшли ідентифікацію.

Дату останнього проходження фізичної ідентифікації можна дізнатися на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку "Пенсійний фонд України" (сервіс "Моя ідентифікація").

Як поновити пенсію в Україні

Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію та виплати призупинилися, для оновлення необхідно все ж таки пройти процедуру. Після успішного проходження ідентифікації виплати буде поновлено з дати припинення.

Після проходження фізичної ідентифікації виплату пенсії буде поновлено з дати припинення її виплати.

Способи проходження фізичної ідентифікації:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (неважливо, де зареєстрований пенсіонер) або в установі банку;

онлайн за допомогою відеоконференцзв’язку: зареєструватися на процедуру можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" або через контакт-центр, під час дзвінка потрібно буде пред'явити документи, що посвідчують особу;

через "Дія.Підпис" ("Дія ID"): для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, застосувавши кваліфікований електронний підпис;

у закордонних дипломатичних установах (посольствах чи консульствах), які можуть видати документ про підтвердження перебування особи в живих — його необхідно буде надіслати ПФУ поштовим відправленням із заявою про продовження виплат у довільній формі чи подати сканкопії в електронному вигляді з кваліфікованим електронним підписом через вебпортал Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді перерахували розмір пенсій в Україні з 1 січня, оскільки державний бюджет на 2026 рік передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в інтерв'ю 6 січня заявив, що пенсії в окупації фінансують ракети РФ.