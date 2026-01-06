ПФУ пересчитал размер пенсий в Украине с 1 января: кому увеличены выплаты

В новом году законом о госбюджете предусмотрено повышение ряда социальных стандартов для украинцев. Это является основанием для перерасчета пенсий в Украине для ряда граждан.

Как изменился размер пенсий в Украине с 1 января 2026 года, объясняет Пенсионный фонд. Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума предусмотрено законом о государственном бюджете.

В госбюджете предусмотрен рост "минималки" с первого дня нового года с 8 000 до 8 647 грн.

Кому пересчитают пенсии в Украине с 1 января

Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимальных пенсий для граждан, которые достигли 65-летнего возраста, не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Размер минимальной пенсии в Украине для этих категорий должен быть не меньше 40% минимальной зарплаты — 3 458,80 гривен.

Відео дня

Также увеличен размер ежемесячной денежной выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной: тех, кто с 2014 года получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", кавалеров орденов Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги, тех, кто награжден знаком отличия Президента "Крест боевых заслуг".

Также государственный бюджет 2026 года предусматривает увеличение размера прожиточного минимума: для лиц, утративших трудоспособность, он вырастет с 2 361 до 2 595 грн, что является основанием для перерасчета минимальных и максимальных пенсий и составляющих, которые исчисляются на основе прожиточного минимума: повышений, доплат, надбавок и других.

Как изменились пенсии в Украине в зависимости от работы

Для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, минимальная пенсия в Украине увеличивается на 234 гривен — до 2 595.

Если пенсионер не работает, имеет больше минимальных пенсионных выплат и сверхурочный стаж — более 30/35 (20/25) лет — то за каждый год сверх нормы будет рост на 1% от 2 595 гривен.

При этом в ПФУ отмечают, что работающим лицам указанные пенсии будут увеличены после увольнения.

Пенсии в Украине с 1 января: кому точно пересчитают

С первого дня нового года независимо от факта работы пересчитали:

минимальные пенсионные выплаты шахтеров и членов семьи военнослужащих в случае потери кормильца;

повышение ветеранам войны (лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, членам семей погибших и умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины);

пенсии за особые заслуги перед государством;

повышение жертвам нацистских преследований.

Напомним, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Максим Заремский 24 декабря зарегистрировал законопроект №14330, в котором минимальную пенсию в Украине предлагается поднять до 25 000 грн.

11 декабря Фокус писал, что некоторые пенсионеры получат 2,5 тысячи грн — это касается граждан со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы.