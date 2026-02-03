Пенсіонери в Україні можуть отримати понад 2500 грн: хто має право на доплату

Українські пенсіонери, які проживають в зоні радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС, мають право на доплату в розмірі 2 595 грн на місяць. Проте для її отримання законом визначено кілька умов.

Про доплати до пенсії 2026 року для громадян, що не працюють і постійно проживають у зоні радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, йдеться у статті 29 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Це стосується пенсіонерів, яким надано статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зазначені категорії громадян, які проживали в зоні забруднення радіацією станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, можуть отримувати доплату до пенсії в розмірі 2 595 гривень.

Згідно зі статтею 45 "Про Державний бюджет України на 2025 рік", минулого року пенсіонери з таким статусом отримували 2 361 гривню доплати — тобто вона зросла на 234 гривні.

Пенсія 2026: хто не отримає доплату

Згідно з законом про держбюджет, доплат будуть позбавлені пенсіонери, які після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року переїхали з зони обов'язкового відселення або гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися на це місце на постійне проживання.

Також не отримають доплату громадяни, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон уже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Після залишення пенсіонером місця постійного проживання на вказаній території виплата також припиняється. Крім того, доплату припиняють, якщо пенсіонер працевлаштується за межами зонами радіоактивного забруднення.

Для встановлення доплати за проживання в зоні радіоактивного забруднення Пенсійний фонд України має забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання пенсіонера з відомостями державних реєстрів.

