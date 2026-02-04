Прокурору платять понад 150 тисяч грн пенсії в 36 років: кому і як нараховують спецвиплати, — ЕП

Судді, прокурори та правоохоронці мають право виходити на пенсію до 45-річного віку та отримувати довічне утримання, що може сягати кількох сотень тисяч гривень. У грудні 2025 року прокурор Дмитро Казак, який отримає 156 тис. грн пенсії на місяць у 36 років, виграв суд проти Пенсійного фонду.

Про спеціальні пенсії в Україні, які можуть сягати понад 300 тисяч грн на місяць, пише 4 лютого "Економічна правда". Автор статті зазначив, що більшості українців для виходу на пенсію за віком потрібно досягти 60 років і мати не менше, ніж 35 років трудового стажу, і при цьому розмір виплати становитиме не більше 30-40% від середньої зарплати. Проте для громадян, які отримують пенсію за спеціальним законодавством, розмір виплат може в десятки разів перевищувати середні по Україні.

Зокрема на початку 2026 року ЗМІ писали про колишнього очільника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака, який у 36 років отримує 156 тисяч грн пенсії на місяць. Після того, як Кабінет міністрів України запровадив обмежувальні коефіцієнти для надвеликих пенсій, у грудні 2025 року Казак виграв суд проти ПФУ та домігся, щоб вони не застосовувалися до нього.

Відео дня

За даними суду, Дмитро Казак має другу групу інвалідності та почав отримувати пенсію у вересні 2022 року, коли йому було 33. Проте попри інвалідність, за інформацією в рішенні суду він отримує пенсію за вислугу років, що є аналогом пенсії за віком.

ЕП пояснює, що прокурорам для виходу на пенсію достатньо 20 років трудового стажу, з яких 10 — у прокуратурі, хоча законодавство вимагає 25 років стажу і 15 років у прокуратурі відповідно. За словами автора матеріалу, юридично підковані прокурори подають до суду на ПФУ з вимогою, щоб їм нараховували виплати не за чинним законом "Про прокуратуру" від 2014 року, а за законом від 1991 року з лояльнішими критеріями. Також старий закон гарантував пенсійні виплати в розмірі 80-90% від зарплати проти 60% у чинному. Автор статті пояснив, що Казак скористався цією лазівкою.

Спеціальні пенсії в Україні

За даними ЕП, у 2025 році прокурори виходили на пенсію за вислугу років в середньому у 47-річному віці, та при цьому в Україні було 6 прокурорів на пенсії, яким було менше, ніж 40 — коли розміри виплат змінюються, вони щоразу звертаються до суду з вимогою перерахунку, щоб отримувати 80-90% від зарплати. На минулий рік з 5 739 прокурорів з пенсією за вислугу років працювали 2 262 осіб, а 1 150-м із них не виповнилося 50 років.

Також пільговий пенсійний вік передбачено для колишніх кадрових військових та працівників правоохоронних органів (45 років), "чорнобильців" (50-55 років), суддів (мінімальний вік, у якому суддя може отримувати довічне грошове утримання, законом не обмежено) і громадян, які працювали на небезпечних виробництвах (45-55 років). Пільги за різними законами деякі громадяни можуть поєднувати.

Мінімальний розмір пенсії в Україні за законодавством у 2026 році становить 2 595 грн, максимальний — 25,95 тисяч грн. Ці обмеження стосуються всіх пенсій, проте виплати прокурорів, колишніх правоохоронців і кадрових військових обмежувалися поступово, а незгодні оскаржували їх у Конституційному Суді.

За словами автора статті, середній розмір довічного утримання суддів в Україні (аналог пенсії) станом на січень 2026 року становив 112,39 тис. грн, а найбільша виплата торік сягала 390 тис. грн.

На 1 січня 2026 року в Україні було 35,2 тис. пенсіонерів з виплатами понад максимально допустимі десять прожиткових мінімумів. Із них 23,9 тис. — колишні правоохоронці та кадрові військові, 10,1 тис. — "чорнобильці" та 1,1 тис. — прокурори.

За даними Пенсійного фонду, у січні-вересні 2025 року на виплату спецпенсій 1,3 млн українцям (здебільшого колишнім кадровим військовим, правоохоронцям і "чорнобильцям") було спрямовано 127,07 млрд грн.

Реформа пенсій в Україні

В ЕП нагадали, що наприкінці 2024 року в Міністерстві соціальної політики створили проєкт пенсійної реформи, яка могла б зробити пенсійну систему справедливішою та запровадити обов'язкові накопичувальні пенсії. Цим проєктом пропонувалося запровадити однакову для всіх базову виплату та спростити розрахунок страхової частини залежно від трудового стажу. Усі спеціальні пенсії в Україні при цьому мали об'єднати в один закон, а джерелом виплат стали б додаткові внески роботодавців у професійні накопичувальні пенсійні фонди.

Проте зі зміною уряду у 2025 році напрацювання попередньої команди були відкликані, а новий міністр соціальної політики Денис Улютін відмовився від запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії та професійних пенсійних фондів, зазначив автор статті. Урядовець пропонує залишити спецпенсії на солідарному рівні, що фінансується платниками податків.

"Це може бути підвищений ЄСВ для тієї професії, яка буде мати таку (спеціальну – ЕП) пенсію. Це можуть бути будь-які інші елементи заохочення, але із солідарної системи ми платимо стільки, скільки ти вніс у неї. Оскільки ті, хто отримують спеціальну пенсію, робили відрахування в солідарну систему, то це буде для них додаткове накопичення. Тобто ти можеш вийти на пенсію раніше, якщо в тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку із солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини", — пояснював Улютін.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус розповідав, хто з пенсіонерів в Україні може отримати понад 2500 грн доплати щомісячно.

2 лютого Фокус із посиланням на Пенсійний фонд пояснював, якою буде пенсія в Україні у громадян, які мають зарплату 15 тисяч грн і стаж 30 років.