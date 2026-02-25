Прокурор уехал в Швецию и получит пенсию в 156,7 тысяч грн: почему он выиграл суд

Бывший 36-летний областной прокурор Украины, который переехал в Швецию, окончательно получил в суде право на ежемесячную пенсию в размере 156,7 тысяч гривен. Причиной решения стало то, что Пенсионный фонд Украины подал апелляцию с опозданием более года, из-за чего апелляционное производство не открыли.

Бывший областной прокурор Николаевщины Дмитрий Казак выиграл дело против Пенсионного фонда относительно размера своей пенсии, сообщает OBOZ.UA. Решение суда стало предметом широкого резонанса. ПФУ подал апелляцию только после общественной огласки. Но он сделал это с опозданием на год, что стало основанием для отказа в открытии апелляционного производства. Из-за этого суд оставил предыдущее решение в силе, и Казак продолжит получать ежемесячные выплаты в 156,7 тысяч гривен, что противоречит закону.

"Апелляционная жалоба подана Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Харьковской области 05.02.2026, то есть по истечении более чем одного года со дня составления полного текста судебного решения, что является основанием для отказа в открытии апелляционного производства в соответствии с частью второй статьи 299 КАС Украины", — говорится в материалах дела.

По закону специальная прокурорская пенсия должна определяться частью от заработной платы. Но в этом деле Казак добился применения старой нормы о 80% от месячного дохода, хотя фактических выплат он в полном объеме не получал. Казак работал в прокуратуре всего несколько дней в 2024 году. Однако суд учел справки о заработке из прокуратуры, которую он возглавлял, для расчета пенсии. Фактически это привело к тому, что его пенсия превышает и его реальную зарплату, и средние выплаты в Украине.

Главное управление ПФУ в Харьковской области должно было обжаловать это решение и уже в суде высшей инстанции доказывать его незаконность. Однако жалобу подали только через год после принятия вердикта после того, как история с пенсией Казака получила значительный общественный резонанс. В Украине тысячи прокуроров через суды добились существенного увеличения своих пенсионных выплат. По сути, судебные решения позволили им обойти ограничения пенсионной системы.

