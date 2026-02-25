Работники объектов критической инфраструктуры получат право на новые выплаты: о чем речь

25 февраля Верховная Рада приняла законопроект №14303, согласно которому работники объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической, будут иметь право на выплаты за вред здоровью из-за российской агрессии.

Принятый 293 голосами законопроект вносит изменения в Закон Украины "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины", сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта объяснили, что в законодательстве Украины есть пробелы и ограничения, которые делают невозможной или усложняют выплату одноразовой денежной помощи отдельным категориям пострадавших сотрудников предприятий критической инфраструктуры и членам их семей.

Кроме того, возникла потребность в упорядочить сроки реализации права на получение помощи и уточнении по отдельным процедурным вопросам.

Что предусматривает законопроект №14303

Документ уточняет характер обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи, расширяет круг тех, кто имеет право на такую ​​помощь, в том числе за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей.

Среди других нововведений:

1. Расширение перечня членов семьи погибшего работника, которые имеют право на получение одноразовой помощи, независимо от личного распоряжения:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

совершеннолетние трудоспособные дети, которые учатся в заведениях профессиональной, профессиональной высшего и высшего образования, до окончания этих учебных заведений, но не дольше чем до достижение ими 23 лет;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители.

2. Введение механизма выплаты разницы при установлении высшей группы инвалидности;

3. Продление срока реализации права на получение помощи на период военного положения и три года после его прекращения или отмены.

Реализация закона будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных расходов по программе Минсоцполитики.

В Верховной Раде отметили, что в 2024 и 2025 году на эти цели госбюджете Украины было предусмотрено 960 млн грн, но по состоянию на декабрь прошлого года выплачено 115 млн грн, профинансировано лишь 154 случая нанесения ущерба.

Напомним, премии Кабинета Министров Украины в размере 200 тысяч грн ежегодно будут получать до 50 энергетиков, которые восстанавливают сети после российских обстрелов. Эти средства будут выплачивать дополнительно к ежемесячным доплатам для работников ремонтных бригад.

Также ранее сообщалось, что работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", которые не покладая рук восстанавливают разрушенные в результате обстрелов ВС РФ объекты инфраструктуры, чтобы вернуть в дома граждан свет и тепло, будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате на протяжении трех месяцев.