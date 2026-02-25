Працівники об'єктів критичної інфраструктури отримають право на нові виплати: про що йдеться

25 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14303, згідно з яким працівники об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, матимуть право на виплати за шкоду здоров'ю через російську агресію.

Ухвалений 293 голосами законопроєкт вносить зміни до Закону України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяну працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України", повідомляють на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту пояснили, що в законодавстві України є прогалини та обмеження, які унеможливлюють або ускладнюють виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям постраждалих працівників підприємств критичної інфраструктури та членам їхніх сімей.

Відео дня

Крім того, виникла потреба в упорядкувати строки реалізації права на отримання допомоги та уточнення щодо окремих процедурних питань.

Що передбачає законопроєкт №14303

Документ уточнює характер обов'язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги, розширює коло тих, хто має право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їхніх філій та представництв, а також осіб, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури у зв'язку з виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов'язків.

Серед інших нововведень:

1. Розширення переліку членів сім'ї загиблого працівника, які мають право на отримання одноразової допомоги, незалежно від особистого розпорядження:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

повнолітні працездатні діти, які навчаються в закладах професійної, фахової вищої та вищої освіти, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

2. Запровадження механізму виплати різниці при встановленні вищої групи інвалідності;

3. Продовження строку реалізації права на отримання допомоги на період воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Реалізація закону здійснюватиметься в межах передбачених бюджетних видатків за програмою Мінсоцполітики.

У Верховній Раді зазначили, що у 2024 і 2025 роках на ці цілі у держбюджеті України було передбачено 960 млн грн, але станом на грудень минулого року виплачено 115 млн грн, профінансовано лише 154 випадки заподіяння шкоди.

Нагадаємо, премії Кабінету Міністрів України в розмірі 200 тисяч грн щороку отримуватимуть до 50 енергетиків, які відновлюють мережі після російських обстрілів. Ці кошти виплачуватимуть додатково до щомісячних доплат для працівників ремонтних бригад.

Також раніше повідомлялося, що працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які не покладаючи рук відновлюють зруйновані внаслідок обстрілів ЗС РФ об'єкти інфраструктури, щоб повернути в оселі громадян світло й тепло, отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати протягом трьох місяців.