Прокурор виїхав у Швецію та отримає пенсію в 156,7 тисяч грн: чому він виграв суд

Колишній 36-річний обласний прокурор України, який переїхав до Швеції, остаточно здобув у суді право на щомісячну пенсію в розмірі 156,7 тисяч гривень. Причиною рішення стало те, що Пенсійний фонд України подав апеляцію із запізненням понад рік, через що апеляційне провадження не відкрили.

Колишній обласний прокурор Миколаївщини Дмитро Казак виграв справу проти Пенсійного фонду щодо розміру своєї пенсії, повідомляє OBOZ.UA. Рішення суду стало предметом широкого резонансу. ПФУ подав апеляцію лише після суспільного розголосу. Але він зробив це із запізненням на рік, що стало підставою для відмови у відкритті апеляційного провадження. Через це суд залишив попереднє рішення в силі, і Казак продовжить отримувати щомісячні виплати в 156,7 тисяч гривень, що протирічить закону.

"Апеляційну скаргу подано Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області 05.02.2026, тобто після спливу більш ніж одного року з дня складення повного тексту судового рішення, що є підставою для відмови у відкритті апеляційного провадження відповідно до частини другої статті 299 КАС України", — йдеться у матеріалах справи.

За законом спеціальна прокурорська пенсія має визначатися частиною від заробітної плати. Але у цій справі Казак домігся застосування старої норми щодо 80% від місячного доходу, хоча фактичних виплат він у повному обсязі не отримував. Казак працював у прокуратурі лише кілька днів у 2024 році. Однак суд врахував довідки про заробіток із прокуратури, яку він очолював, для розрахунку пенсії. Фактично це призвело до того, що його пенсія перевищує і його реальну зарплату, і середні виплати в Україні.

Головне управління ПФУ в Харківській області мало оскаржити це рішення та вже в суді вищої інстанції доводити його незаконність. Проте скаргу подали лише через рік після ухвалення вердикту після того, як історія з пенсією Казака отримала значний суспільний резонанс. В Україні тисячі прокурорів через суди домоглися суттєвого збільшення своїх пенсійних виплат. По суті, судові рішення дозволили їм обійти обмеження пенсійної системи.

