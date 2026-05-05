Експрокурор, який виїхав до Швеції, хотів стягнути майже 5 млн грн зарплати: що вирішив суд

Харківський окружний адмінсуд повернув позов колишнього прокурора Дмитра Казака, який вимагав від Харківської та Запорізької обласних прокуратур майже 4,8 млн грн недоотриманої зарплати.

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 квітня 2026 року у справі №520/8745/26.

Суд відмовив Казаку в поновленні строку звернення і повернув позов без розгляду.

Казак просив стягнути понад 3,7 млн грн через Харківську обласну прокуратуру та ще понад 1,1 млн грн через Запорізьку. Окремо він вимагав середній заробіток за час затримки розрахунку після звільнення.

У заяві експрокурор пояснював, що подав позов пізно, бо лише в березні 2026 року отримав офіційні відповіді від прокуратур і зміг порахувати суму шкоди. Суд із цим не погодився та зазначив, що він міг звернутися по ці дані раніше.

Суд також вказав, що для таких спорів діє місячний строк звернення. Його мали рахувати від публікації рішення Конституційного Суду, на яке посилався Казак. Це рішення опублікували ще 17 червня 2020 року, а позов подали 13 квітня 2026-го.

36-річний експрокурор Дмитро Казак кілька років живе у шведському Лінчепінгу та шукає там роботу. Водночас він отримує з України пенсію 156,7 тис. грн на місяць, яку оформив після встановлення інвалідності та виходу на прокурорську пенсію зі стажем у 10 років.

Раніше колишній прокурор Миколаївської області Дмитро Казак через суд домігся пенсії у 156,7 тис. грн на місяць. Суд залишив це рішення в силі після того, як Пенсійний фонд подав апеляцію із запізненням більш ніж на рік.

У справі суд врахував довідки про його заробіток і застосував стару норму — 80% від місячного доходу. Через це розмір виплат перевищив як його фактичну зарплату, так і середні пенсії в Україні.

За даними “Економічної правди”, в Україні судді, прокурори та силовики можуть виходити на пенсію раніше і отримувати значно більші виплати, ніж звичайні громадяни. У деяких випадках суми сягають сотень тисяч гривень на місяць.