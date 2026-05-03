Кто из чиновников зарабатывает больше всех: названы госорганы с самыми высокими выплатами
В марте 2026 года средняя зарплата чиновников центральных органов исполнительной власти составляла почти 60 тысяч грн. Впрочем, в разных ведомствах размер выплат существенно отличается.
В общем, заработную плату за март фактически получили 165,4 тыс. украинских чиновников. Об этом сообщает Министерство финансов.
Из них:
- 108 тыс. человек — работники центральных органов исполнительной власти всех уровней;
- 23,2 тыс. человек — сотрудники местных государственных администраций;
- 34,2 тыс. человек — служащие органов судебной власти.
При этом, для работников аппаратов центральных органов исполнительной власти средний уровень начисленной оплаты труда в марте составил 58,64 тыс. грн, а для работников областного уровня он составил 35,8 тыс. гривен.
Самые большие выплаты зафиксированы:
- Антимонопольный комитет — 95 880 грн;
- НКРЭКУ — 95 340 грн;
- Счетная палата — 80 800 грн;
- Аппарат Верховной Рады — 79 000 грн;
- Государственная таможенная служба — 76 600 грн.
Наименьшую зарплату, 37 700 грн, получали в Госинспекции энергетического надзора.
В местных государственных администрациях средняя зарплата составляла 35,8 тысячи гривен. Больше всего платят чиновникам в Херсонской области, а почти втрое меньше получают чиновники Тернопольщины.
В органах судебной власти больше всего получают сотрудники Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, которым, в среднем, платили по 102 000 грн. Работники Высшего совета правосудия получают 62 500 гривен имели представители.
За работу в Высшем антикоррупционном суде его работники, в среднем, получили по 60 400 грн, а труд в Верховном суде оценивают в 56 300 грн.
В Минфине отмечают, что уровень заработной платы госслужащих включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении и тому подобное.
