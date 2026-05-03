Кто из чиновников зарабатывает больше всех: названы госорганы с самыми высокими выплатами

В марте 2026 года средняя зарплата чиновников центральных органов исполнительной власти составляла почти 60 тысяч грн. Впрочем, в разных ведомствах размер выплат существенно отличается.

В общем, заработную плату за март фактически получили 165,4 тыс. украинских чиновников. Об этом сообщает Министерство финансов.

Из них:

108 тыс. человек — работники центральных органов исполнительной власти всех уровней;

23,2 тыс. человек — сотрудники местных государственных администраций;

34,2 тыс. человек — служащие органов судебной власти.

Уровень средней зарплаты должностных лиц центральных органов исполнительной власти

При этом, для работников аппаратов центральных органов исполнительной власти средний уровень начисленной оплаты труда в марте составил 58,64 тыс. грн, а для работников областного уровня он составил 35,8 тыс. гривен.

Самые большие выплаты зафиксированы:

Антимонопольный комитет — 95 880 грн;

НКРЭКУ — 95 340 грн;

Счетная палата — 80 800 грн;

Аппарат Верховной Рады — 79 000 грн;

Государственная таможенная служба — 76 600 грн.

Наименьшую зарплату, 37 700 грн, получали в Госинспекции энергетического надзора.

В местных государственных администрациях средняя зарплата составляла 35,8 тысячи гривен. Больше всего платят чиновникам в Херсонской области, а почти втрое меньше получают чиновники Тернопольщины.

Средняя зарплата чиновников областного уровня Фото: Скриншот

В органах судебной власти больше всего получают сотрудники Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, которым, в среднем, платили по 102 000 грн. Работники Высшего совета правосудия получают 62 500 гривен имели представители.

Зарплаты в судебной власти Украины Фото: скриншот

За работу в Высшем антикоррупционном суде его работники, в среднем, получили по 60 400 грн, а труд в Верховном суде оценивают в 56 300 грн.

В Минфине отмечают, что уровень заработной платы госслужащих включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении и тому подобное.

