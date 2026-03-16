Средняя зарплата в Украине составляет 28 тыс. грн. Фокус сделал обзор профессий, где оклады выросли больше всего и каких специалистов ищут работодатели.

Украинский рынок труда штормит. Работодатели жалуются на острый дефицит кадров, но часть соискателей говорит, что найти вакансию с достойной оплатой и желаемым форматом работы все сложнее. Как рассказали Фокусу эксперты по поиску кадров, компании ищут сотрудников в офис, тогда как кандидаты часто хотят работать дистанционно, а ожидания по зарплатам не всегда совпадают.

Так на рынке формируется парадоксальная ситуация — выбор вакансий большой, но работников не найти даже за зарплату, превышающую средний уровень.

По данным портала Work.ua, по состоянию на середину марта на сервисе размещено более 103 тысяч вакансий, а средняя зарплата в Украине составляет 28 тыс. грн, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако рост зарплат не решает главной проблемы. Работников катастрофически не хватает.

Відео дня

Фото: Freepik

Работодатели хотят офис, а работники дистанционку

Эксперты объясняют, что нынешняя ситуация на рынке труда формируется сразу под влиянием нескольких факторов. Одним из ключевых является разница в ожиданиях работодателей и кандидатов.

По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Натальи Слинько, все чаще стороны просто не могут договориться об условиях работы.

На уровне рядовых сотрудников на рынке труда наблюдается страшная текучесть, потому что люди идут на новую работу за прибавкой +1000 грн и это действительно сейчас имеет значение

"Относительно ситуации на рынке труда — это многосторонний процесс. С одной стороны, работодателям трудно найти работников, с другой — людям сложно найти работу, потому что часто не сходятся ожидания относительно формата работы и зарплаты. Работодатели ищут работников в офис, а кандидаты хотят удаленную работу", — объясняет она в комментарии Фокусу.

Именно поэтому часть вакансий может оставаться открытой длительное время, даже несмотря на стабильный спрос на работников.

"Плюс тысяча" стала новой реальностью рынка труда

Высокая текучесть кадров, особенно среди рядовых сотрудников, — это, по словам Слинько, еще одна характерная тенденция сегодняшнего дня на рынке труда.

Сегодня работники все чаще меняют работу даже из-за небольшой разницы в зарплате.

"На уровне рядовых сотрудников сейчас страшная текучесть. Люди могут пойти на новую работу даже за прибавку в +1000 грн, и это действительно имеет значение. Поэтому компании вынуждены постепенно поднимать зарплаты хотя бы на эту сумму, чтобы закрывать вакансии", — говорит Наталья Слинько.

На уровне профессиональных кадров ситуация еще хуже. Компаниям приходится искать компромисс в своих требованиях и условиях, так как профессионалов не хватает и соответственно приходится переманивать их на лучшие условия работы

В то же время в сегменте квалифицированных специалистов ситуация еще сложнее.

"На уровне профессиональных кадров это фактически рынок кандидатов. Компаниям приходится искать компромиссы в требованиях и условиях, потому что профессионалов не хватает и их приходится переманивать на лучшие условия", — добавляет эксперт.

По ее словам, сейчас особенно востребованы маркетологи, менеджеры по продажам и финансисты.

Сколько платят в Украине

По данным сервиса Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 28 тыс. грн, а медианный диапазон колеблется примерно между 16 тыс. и 51 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты предлагают в таких сферах:

топ-менеджмент — 52 500 грн;

недвижимость — 45 тыс. грн;

транспорт и автобизнес — 36 500 грн;

продажи — 36 тыс. грн;

IT — 35 тыс. грн;

Среди популярных вакансий зарплаты выглядят так:

менеджер по продажам — 36 тыс. грн;

водитель — 35 тыс грн;

повар — 29 800 грн;

кладовщик — 27 тыс. грн;

продавец-консультант — 22 500 грн;

кассир — 21 500 грн.

Интересно, что дистанционная работа часто оплачивается даже выше офисной. Как говорится в отчете Work.ua, около 35 тыс. грн.

В каких городах зарплаты самые большие

Традиционно самые высокие зарплаты остаются в крупных городах.

Лидером остается Киев, где средняя зарплата составляет около 33 100 грн.

Дальше идут:

Львов — 30 000 грн; Днепр — 27 500 грн; Ужгород — 27 500 грн; Одесса — 26 000 грн; Харьков — 25 000 грн.

В то же время в меньших городах уровень зарплат может быть значительно ниже — в некоторых регионах он едва превышает 20 тысяч гривен.

Кого не хватает больше всего

Несмотря на большое количество вакансий, наибольший дефицит работников наблюдается в нескольких ключевых отраслях.

По словам эксперта Work.ua Евгении Кузенковой, одна из самых проблемных категорий, как правило, рабочие профессии.

"В целом ситуация на рынке труда остается стабильно сложной для работодателей из-за дефицита кадров. Едва ли не самое тяжелое — с вакансиями в категории "Рабочие специальности, производство". Во-первых, именно в ней размещено наибольшее количество вакансий — более 20 тысяч. Во-вторых, в этой категории едва ли не самая низкая конкуренция за вакансию. То есть работодатели имеют значительную потребность в специалистах рабочих профессий, но их не хватает", — объясняет она Фокусу.

Также, по ее словам, значительный дефицит кадров наблюдается в транспорте и логистике, медицине, производстве, технических специальностях.

Фото: Из открытых источников

Кому больше всего платят в Украине и чьи зарплаты растут быстрее всего

Больше всего за год выросли зарплаты в тех профессиях, где работодатели испытывают острый кадровый дефицит.

Среди лидеров роста:

стикеровщица — +143%;

.Net-программист — +122%;

социальный работник — +68%;

инженер КИПиА — +55%;

бурильщик — +55%.

Такой резкий рост свидетельствует о том, что компании готовы повышать зарплаты, лишь бы найти нужных специалистов, отмечают эксперты. Они уверены, что по крайней мере весной ключевые тенденции на рынке труда сохранятся, а зарплаты постепенно будут расти, ведь работодатели и в дальнейшем будут конкурировать за специалистов.

Опрос Хватает ли вам зарплаты/пенсии на базовые потребности? Опрос открыт до Да, полностью Держимся, но хватает Не хватает, приходится экономить Категорически не хватает Голосувати

В то же время кадровый дефицит будет оставаться одним из главных вызовов для бизнеса. Особенно в сферах, где нужны рабочие профессии, технические специалисты и квалифицированные кадры.

"Профессионалов не хватает и соответственно приходится переманивать их на лучшие условия работы", — добавляет Наталья Слинько.

Значит украинский рынок труда все больше превращается в рынок кандидатов, который фактически диктует условия. Поэтому компаниям приходится не только повышать зарплаты, но и пересматривать условия работы — от гибкого графика до дистанционки. И именно способность адаптироваться к новым ожиданиям работников будет определять, кто из работодателей сможет закрыть вакансии 2026 года.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Украине меняют Трудовой кодекс советских времен. Эксперты предоставили прогнозы относительно системы декретных отпусков, а также трудовых договоров, удаленной работы и увольнений.