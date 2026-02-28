Работодатели охотятся на мужчин в возрасте от 60 лет: в Украине наступил "серебряный век" экономики

Из-за массовой миграции населения в результате войны с Россией украинские работодатели начали обращать внимание на людей старшего возраста. Мужчины, которым уже более 60 лет, вообще стали самой востребованной категорией.

Украинские работодатели буквально гоняются за людьми в возрасте 55+. Об этом РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

По ее словам, сейчас лучше всего для работодателя брать на работу мужчин в возрасте 60+.

"Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют", — отметила она.

Элла Либанова считает, что в Украине начался "серебряный век" экономики, поскольку работодатели поняли, что им нужны люди старшего возраста, у которых есть ответственность, которой в подавляющем большинстве случаев не хватает молодежи.

В заведениях общественного питания работает много людей старшего возраста на позициях, которые не требуют силы или скорости. Такая же ситуация в "бэк-офисах" ритейла и недвижимости, отметила демограф.

"Если говорить о таких отраслях как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, то там как раз рабочая сила старшего возраста очень востребована", — рассказала она.

Напомним, осенью 2025 года Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались вполне традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также Фокус писал, что безработные украинцы могут приобщиться к общественно полезным работам и получить достойную оплату. На прифронтовых территориях размер "зарплаты" может достигать 17 000 грн.