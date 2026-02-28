Роботодавці полюють на чоловіків віком від 60 років: в Україні настав "срібний вік" економіки

Через масову міграцію населення внаслідок війни з Росією українські роботодавці почали звертати увагу на людей старшого віку. Чоловіки, яким вже понад 60 років, взагалі стали найзатребуванішою категорією.

Українські роботодавці буквально ганяються за людьми віком 55+. Про це РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

За її словами, зараз найкраще для роботодавця брати на роботу чоловіків віком 60+.

"Роботодавець не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують", — зазначила вона.

Елла Лібанова вважає, що в Україні розпочався "срібний вік" економіки, оскільки роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди старшого віку, у яких є відповідальність, якої переважною мірою бракує молоді.

У закладах громадського харчування працює багато людей старшого віку на позиціях, які не потребують сили чи швидкості. Така сама ситуація у "бек-офісах" рітейлу та нерухомості, наголосила демограф.

"Якщо говорити про такі галузі як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, то там якраз робоча сила старшого віку дуже затребувана", — розповіла вона.

Нагадаємо, восени 2025 року Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися цілком традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також Фокус писав, що безробітні українці можуть долучитися до суспільно корисних робіт і отримати гідну оплату. На прифронтових територіях розмір "зарплати" може сягати 17 000 грн.