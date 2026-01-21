Більше за "мінімалку": безробітні українці можуть заробити до 17 000 грн

Безробітні українці можуть долучитися до суспільно корисних робіт і отримати оплату від 12 970 грн за повний місяць. На прифронтових територіях сума оплати може сягати 17 000 грн.

Про варіанти роботи для безробітних, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, ветеранів і ветеранок повідомили в Державній службі зайнятості. Він початку 2026 року участь в суспільно корисних роботах у межах проєкту "Армія відновлення" взяли понад 4,6 тисячі українців.

В службі нагадали, що у 2026 році розмір оплати за повний місяць суспільно-корисних робіт був збільшений з 12 000 до 12 970,5 грн, а для ветеранів, ветеранок і жителів прифронтових територій сума зросла з 16 000 до 17 000 грн.

Загалом за час дії програми з жовтня 2022 року в ній взяли участь понад 336 тисяч українців, а на виплати зарплат було спрямовано 2,9 млрд гривень.

Що таке "Армія відновлення"

Учасники "Армії відновлення" реалізують суспільно корисні ініціативи та допомагають відновлювати інфраструктуру країни.

Найпоширеніші напрямки робіт:

допомога маломобільним пенсіонерам, людям з інвалідністю, тяжкими хворобами та тим, кому необхідний сторонній догляд;

підтримка Збройних сил України (плетіння сіток, ремонт і пошиття амуніції та спецодягу, виготовлення консервації і продуктів тривалого зберігання, робота в реабілітаційних центрах);

роботи на об’єктах життєзабезпечення та в укриттях;

розбір завалів, відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених під час російських атак і бойових дій.

Хто може долучитися до "Армії відновлення"

Виконувати суспільно корисні роботи можуть зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені особи без постійної зайнятості, ветерани та ветеранки, а на прифронтових територіях — люди пенсійного віку до 70 років.

Нагадаємо, державний бюджет України на 2026 рік передбачав підвищення мінімальної зарплати — з 1 січня вона зросла на 8 % і становить 8 647 грн.

Фокус 12 січня розповідав, що в Раді хочуть підняти українцям мінімальну зарплату до 12 тисяч грн, а також пенсії та прожитковий мінімум. Відповідні законопроєкти зареєструвала група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко.