До 12 тисяч гривень: в Раді хочуть підняти українцям мінімальну зарплату та пенсії

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та мінімальної пенсії за віком. Якщо їх буде ухвалено, "мінімалка" до грудня зросте до 12 135 грн.

Переглянути мінімальну зарплату 2026 року, а також прожитковий мінімум і мінімальну пенсію пропонує група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко. Три законопроєкти "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" зареєстровані та опубліковані на сайті Верховної Ради 9 січня 2026 року.

Мінімальна зарплата 2026: що пропонують в Раді

Автори законопроєкту №14363 пропонують підвищити розмір мінімальної зарплати 2026 року в Україні в кілька етапів:

з 1 січня — 8 647 грн на місяць;

з 1 квітня – 9 347 грн;

з 1 липня — 10 628 грн;

з 1 грудня — 12 135 грн.

В Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату Фото: скриншот

Мінімальна пенсія 2026: пропозиції нардепів

Мінімальну пенсію за віком депутати, згідно з законопроєктом №14364, пропонують встановити в таких розмірах:

з 1 січня — 2 595 грн;

з 1 квітня — 3 282 грн;

з 1 липня — 4 791 грн;

з 1 жовтня – 7 374 грн.

Нардепи пропонують збільшити мінімальну пенсію у 2026 році Фото: скриншот

Як може змінитися прожитковий мінімум 2026 року

Прожитковий мінімум у 2026 році законопроєктом №14365 пропонується встановити на такому рівні (на одну особу на місяць):

з 1 січня — 3 209 грн;

з 1 квітня — 4 330 грн;

з 1 липня — 6 321 грн;

з 1 жовтня — 9 992 грн.

Для різних соціальних і демографічних груп населення проєктом передбачені такі розміри прожиткового мінімуму в Україні:

для дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2 817 грн, з 1 квітня – 3 522 грн, з 1 липня — 5 142 грн, з 1 жовтня — 8 129 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня — 3 512 грн, з 1 квітня — 4 470 грн, з 1 липня — 6 525 грн, з 1 жовтня — 10 316 грн;

для працездатних осіб: з 1 січня — 3 328 грн, з 1 квітня — 5 258 грн, з 1 липня — 7 676 грн, з 1 жовтня — 12 135 грн;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 2 595 грн, з 1 квітня — 3 282 грн, з 1 липня — 4 791 грн, з 1 жовтня — 7 574 грн.

У Верховній Раді пропонують збільшити прожитковий мінімум до 9 992 грн Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 січня Фокус розповідав, яке підвищення зарплат чекає на українців з 1 січня 2026 року. Державним бюджетом передбачено зростання прожиткового мінімуму з 2920 до 3209 грн і мінімальної зарплати з 8000 до 8647 грн.

Пенсійний фонд України з 1 січня перерахував розмір пенсій в Україні відповідно до зростання "мінімалки".