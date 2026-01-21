Больше "минималки": безработные украинцы могут заработать до 17 000 грн

Безработные украинцы могут присоединиться к общественно полезным работам и получить оплату от 12 970 грн за полный месяц. На прифронтовых территориях сумма оплаты может достигать 17 000 грн.

О вариантах работы для безработных, внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, ветеранов и ветеранок сообщили в Государственной службе занятости. Он начала 2026 года участие в общественно полезных работах в рамках проекта "Армия восстановления" приняли более 4,6 тысячи украинцев.

В службе напомнили, что в 2026 году размер оплаты за полный месяц общественно-полезных работ был увеличен с 12 000 до 12 970,5 грн, а для ветеранов, ветеранок и жителей прифронтовых территорий сумма выросла с 16 000 до 17 000 грн.

Всего за время действия программы с октября 2022 года в ней приняли участие более 336 тысяч украинцев, а на выплаты зарплат было направлено 2,9 млрд гривен.

Відео дня

Что такое "Армия восстановления"

Участники "Армии восстановления" реализуют общественно полезные инициативы и помогают восстанавливать инфраструктуру страны.

Самые распространенные направления работ:

помощь маломобильным пенсионерам, людям с инвалидностью, тяжелыми болезнями и тем, кому необходим посторонний уход;

поддержка Вооруженных сил Украины (плетение сетей, ремонт и пошив амуниции и спецодежды, изготовление консервации и продуктов длительного хранения, работа в реабилитационных центрах);

работы на объектах жизнеобеспечения и в укрытиях;

разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, поврежденных во время российских атак и боевых действий.

Кто может присоединиться к "Армии восстановления"

Выполнять общественно полезные работы могут зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные лица без постоянной занятости, ветераны и ветеранки, а на прифронтовых территориях — люди пенсионного возраста до 70 лет.

Напомним, государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривал повышение минимальной зарплаты — с 1 января она выросла на 8 % и составляет 8 647 грн.

Фокус 12 января рассказывал, что в Раде хотят поднять украинцам минимальную зарплату до 12 тысяч грн, а также пенсии и прожиточный минимум. Соответствующие законопроекты зарегистрировала группа народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко.