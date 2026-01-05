Підвищення мінімальної зарплати: скільки платитимуть українцям у 2026 році

З 1 січня 2026 року українці отримуватимуть вищу мінімальну зарплату. Для одних це можливість мати трохи більше грошей щомісяця, для інших — сигнал про зміни пенсій, соціальних виплат, податків і штрафів. Фокус з’ясовував, як змінилася мінімальна зарплата цього року і що це означає для пересічних громадян.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2026 рік зросла на 8 % і становить 8 647 гривень на місяць або 52 гривні за годину, якщо працівник отримує погодинну оплату. Це перше підвищення "мінімалки" майже за два роки: востаннє її підвищували у квітні 2024 року до 8 000 гривень.

Зростання мінімальної зарплати закладено в Державному бюджеті України на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила за основу. У Кабміні пояснюють: підвищення "мінімалки" покликане підтримати українських працівників в умовах високої інфляції, економічної нестабільності та росту вартості життя.

Як змінювалася мінімальна зарплата останніми роками:

січень–серпень 2020 року – 4 723 грн

вересень–грудень 2020 року – 5 000 грн

січень–листопад 2021 року – 6 000 грн

грудень 2021 – вересень 2022 року – 6 500 грн

жовтень 2022 – грудень 2023 року – 6 700 грн

січень–березень 2024 року – 7 100 грн

квітень 2024 – грудень 2025 року – 8 000 грн

з 1 січня 2026 року – 8 647 грн

На що впливає підвищення мінімальної зарплати

Зростання мінімальної зарплати у 2026 році позначилося не лише на доходах працівників, а й на низці соціальних та фінансових показників.

Наприклад, для фізичних осіб-підприємців зросли суми єдиного соціального внеску (ЄСВ), адже він розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Відповідно змінилися й ліміти для платників спрощеної системи оподаткування, а також порядок розрахунку лікарняних, декретних виплат та допомоги з безробіття.

Не залишилися осторонь і штрафи за порушення трудового законодавства — вони теж прив’язані до "мінімалки" і зросли разом із нею.

Підвищення мінімальної зарплати автоматично вплинуло й на інші виплати: лікарняні та декретні тепер становитимуть щонайменше 284 грн, граничний розмір добових при відрядженні по Україні — 864,7 грн (10% від мінімальної зарплати), а одноразова виплата сім’ї у разі втрати працездатності через виробничу травму чи смерть — 345 880 грн (40 МЗП).

Окремо варто зазначити, що зростання "мінімалки" вплинуло на процес бронювання працівників підприємствами. З 1 січня 2026 року середня зарплата для бронювання складає 21 617,5 грн, тобто 2,5 мінімальні зарплати, замість попередніх 20 000 грн.

Чи зміниться мінімальна зарплата у 2027–2028 роках

Після підвищення мінімальної зарплати у 2026 році, держава планує продовжувати її поступове зростання й у наступні роки.

За базовим сценарієм Національного банку України, очікується, що у 2027 році мінімалка може зрости до 8 950 грн. За оптимістичним прогнозом профільного комітету Верховної Ради — до 10 420 грн.

У 2028 році уряд планує поетапне підвищення мінімальної зарплати, проте конкретні цифри залежатимуть від темпів відновлення економіки та рівня інфляції.