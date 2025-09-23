Найпопулярніші вакансії в Україні: які професії в дефіциті

Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників — понад 15 тисяч пропозицій на ринку праці. Ці співробітники допомагають із транспортуванням вантажів, прибиранням і виконанням допоміжних завдань на виробництві чи будівництві. Цікаво, що шукачі роботи виявилися ще активнішими: свою готовність працювати в цій професії вказали понад 18 тисяч осіб. Про це повідомляється в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу відомства.

На другому місці — водії автотранспортних засобів. Вакансій для них понад 13 тисяч, тоді як кандидатів близько 10,6 тисячі. Третю сходинку посіли продавці продовольчих товарів: пропозицій від роботодавців теж понад 13 тисяч, а охочих працювати майже 20 тисяч.

До топ-5 увійшли також продавці-консультанти та кухарі. Для перших створили понад 9 тисяч вакансій, однак претендентів виявилося близько 11 тисяч. Кухарів шукали майже 8,7 тисячі, а охочих працювати в цій сфері — близько 12 тисяч.

Крім цього, затребуваними залишалися прибиральники службових приміщень, бухгалтери та шкільні вчителі. Для них вакансій було 8 тисяч, 6,7 тисячі та 4,7 тисячі відповідно, але кандидатів на ці посади завжди більше, ніж вільних місць. До десятки найпопулярніших професій також увійшли швачки та медичні сестри.

На ринку праці трапляються і більш рідкісні оголошення. Серед них — вакансії бандуриста, завідувача оранжереєю, математика, кухаря шампанського і ведучого дискотеки. Такі пропозиції з'являлися лише поодиноко.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.