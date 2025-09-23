Самые популярные вакансии в Украине: какие профессии в дефиците

Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих — более 15 тысяч предложений на рынке труда. Эти сотрудники помогают с транспортировкой грузов, уборкой и выполнением вспомогательных задач на производстве или строительстве. Интересно, что соискатели оказались еще активнее: свою готовность работать в этой профессии указали более 18 тысяч человек. Об этом сообщается в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На втором месте — водители автотранспортных средств. Вакансий для них более 13 тысяч, тогда как кандидатов около 10,6 тысячи. Третью строчку заняли продавцы продовольственных товаров: предложений от работодателей тоже больше 13 тысяч, а желающих работать почти 20 тысяч.

В топ-5 вошли также продавцы-консультанты и повара. Для первых создали более 9 тысяч вакансий, однако претендентов оказалось около 11 тысяч. Поваров искали почти 8,7 тысячи, а желающих работать в этой сфере — около 12 тысяч.

Помимо этого, востребованными оставались уборщики служебных помещений, бухгалтеры и школьные учителя. Для них вакансий было 8 тысяч, 6,7 тысячи и 4,7 тысячи соответственно, но кандидатов на эти должности всегда больше, чем свободных мест. В десятку самых популярных профессий также вошли швеи и медицинские сестры.

На рынке труда встречаются и более редкие объявления. Среди них — вакансии бандуриста, заведующего оранжереей, математика, повара шампанского и ведущего дискотеки. Такие предложения появлялись лишь единично.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.