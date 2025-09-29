Зарплати до 70 тисяч гривень: які зараз найпопулярніші вакансії в Україні
Перед початком осіннього сезону на ринку праці України спостерігається помітне зростання кількості вакансій.
Особливо затребувані робочі спеціальності, виробництво, роздрібна торгівля, педагогічні позиції та робота за кордоном. Про це йдеться в матеріалі видання Finance.ua з посиланням на дані платформи OLX Робота.
"Сезонність формує змішаний попит: активно відкриваються вакансії для робітників, зокрема за кордоном, а також освітян і співробітників клієнтського сервісу. При цьому зберігається постійна потреба в кандидатах для Сил оборони", — зазначають експерти платформи.
Лідером за темпами зростання стала вакансія комплектувальника у сфері "Виробництво/робочі спеціальності". З травня кількість таких пропозицій збільшилася на 331%, а медіанна зарплата досягла 25 тис. грн. У роздрібній торгівлі найбільше зростання показала позиція менеджера по роботі з клієнтами — плюс 117%, із середнім доходом у 21 тис. грн. Напередодні нового навчального року зріс попит на вчителів і викладачів — кількість вакансій збільшилася на 96%, медіанна зарплата становила 14 тис. грн.
Серед інших популярних пропозицій у серпні попит був на 50-60% вищим, ніж у травні, на такі позиції, як офіс-менеджер (23 тис. грн), рихтувальник (50 тис. грн), помічник кухаря (21 тис. грн), HR (29 тис. грн) і плиточник (45 тис. грн).
Особливу увагу експерти OLX Робота приділяють вакансіям з релокацією: попит на пакувальників оголошень зріс на 213%, на будівельників — на 65%, на різноробочих — на 41%. Зарплатні пропозиції на таких позиціях коливалися від 3 до 5 тис. євро.
Також збільшилася кількість оголошень на службу в Силах оборони: з травня до серпня 2025 року їх стало на 33% більше, а медіанна зарплата становила 70,5 тис. грн.
Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.
Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.