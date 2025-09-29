Зарплати до 70 тисяч гривень: які зараз найпопулярніші вакансії в Україні

Перед початком осіннього сезону на ринку праці України спостерігається помітне зростання кількості вакансій.

Related video

Особливо затребувані робочі спеціальності, виробництво, роздрібна торгівля, педагогічні позиції та робота за кордоном. Про це йдеться в матеріалі видання Finance.ua з посиланням на дані платформи OLX Робота.

"Сезонність формує змішаний попит: активно відкриваються вакансії для робітників, зокрема за кордоном, а також освітян і співробітників клієнтського сервісу. При цьому зберігається постійна потреба в кандидатах для Сил оборони", — зазначають експерти платформи.

Лідером за темпами зростання стала вакансія комплектувальника у сфері "Виробництво/робочі спеціальності". З травня кількість таких пропозицій збільшилася на 331%, а медіанна зарплата досягла 25 тис. грн. У роздрібній торгівлі найбільше зростання показала позиція менеджера по роботі з клієнтами — плюс 117%, із середнім доходом у 21 тис. грн. Напередодні нового навчального року зріс попит на вчителів і викладачів — кількість вакансій збільшилася на 96%, медіанна зарплата становила 14 тис. грн.

Серед інших популярних пропозицій у серпні попит був на 50-60% вищим, ніж у травні, на такі позиції, як офіс-менеджер (23 тис. грн), рихтувальник (50 тис. грн), помічник кухаря (21 тис. грн), HR (29 тис. грн) і плиточник (45 тис. грн).

Особливу увагу експерти OLX Робота приділяють вакансіям з релокацією: попит на пакувальників оголошень зріс на 213%, на будівельників — на 65%, на різноробочих — на 41%. Зарплатні пропозиції на таких позиціях коливалися від 3 до 5 тис. євро.

Також збільшилася кількість оголошень на службу в Силах оборони: з травня до серпня 2025 року їх стало на 33% більше, а медіанна зарплата становила 70,5 тис. грн.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.