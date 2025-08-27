Штучний інтелект витісняє людину: кому буде знайти роботу ще важче

Штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.

Related video

Найгостріше від впровадження ШІ страждають працівники початкового рівня у сферах, де машини здатні виконувати завдання швидше і дешевше за людину. Про це повідомляє Bloomberg.

Серед таких галузей — програмування, бухгалтерський облік, адміністративна підтримка та обслуговування клієнтів.

Аналіз величезного масиву даних про зайнятість, зібраного компанією Automatic Data Processing Inc., показав, що за останні три роки рівень працевлаштування серед молодих фахівців у сферах, що активно автоматизуються, знизився на 13%. При цьому досвідчені співробітники в тих самих галузях продовжували користуватися стабільним або навіть зростаючим попитом.

Експерти пояснюють це тим, що роботодавці все частіше інвестують у системи, здатні замінити рутинну роботу. Якщо раніше для виконання завдань було потрібно кілька молодших фахівців, тепер достатньо однієї команди, посиленої ШІ. При цьому досвідчені співробітники отримують нові можливості, адже технології допомагають їм підвищувати продуктивність, а не конкурують за їхні робочі місця.

Дослідження також виявило, що молоді люди стикаються зі зменшенням пропозицій навіть на стажування та короткострокові контракти. Так, зайнятість людей віком від 22 до 25 років сповільнилася, тоді як низькотехнологічні професії, наприклад помічники медсестер, демонструють позитивну динаміку.

Вибуховий інтерес до штучного інтелекту після запуску ChatGPT у 2022 році посилив дискусії про те, чи зможуть люди конкурувати з машинами. Генеративні моделі, що створюють тексти, програмний код і аналітику, змінюють підхід компаній до планування робочих ресурсів: зростає попит на висококваліфікованих фахівців, здатних керувати системами ШІ, але скорочується потреба в молодших виконавцях.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.