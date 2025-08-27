Искусственный интеллект вытесняет человека: кому будет найти работу еще труднее

Искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.

Related video

Наиболее остро от внедрения ИИ страдают работники начального уровня в сферах, где машины способны выполнять задачи быстрее и дешевле человека. Об этом сообщает Bloomberg.

В числе таких отраслей — программирование, бухгалтерский учет, административная поддержка и обслуживание клиентов.

Анализ огромного массива данных о занятости, собранного компанией Automatic Data Processing Inc., показал, что за последние три года уровень трудоустройства среди молодых специалистов в активно автоматизируемых сферах снизился на 13%. При этом опытные сотрудники в тех же областях продолжали пользоваться стабильным или даже растущим спросом.

Эксперты объясняют это тем, что работодатели все чаще инвестируют в системы, способные заменить рутинную работу. Если раньше для выполнения задач требовалось несколько младших специалистов, теперь достаточно одной команды, усиленной ИИ. При этом опытные сотрудники получают новые возможности, ведь технологии помогают им повышать продуктивность, а не конкурируют за их рабочие места.

Исследование также выявило, что молодые люди сталкиваются с уменьшением предложений даже на стажировки и краткосрочные контракты. Так, занятость людей в возрасте от 22 до 25 лет замедлилась, в то время как низкотехнологичные профессии, например помощники медсестер, демонстрируют положительную динамику.

Взрывной интерес к искусственному интеллекту после запуска ChatGPT в 2022 году усилил дискуссии о том, смогут ли люди конкурировать с машинами. Генеративные модели, создающие тексты, программный код и аналитику, изменяют подход компаний к планированию рабочих ресурсов: растет спрос на высококвалифицированных специалистов, способных управлять системами ИИ, но сокращается потребность в младших исполнителях.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.