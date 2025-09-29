Зарплаты до 70 тысяч гривен: какие сейчас самые популярные вакансии в Украине

Перед началом осеннего сезона на рынке труда Украины наблюдается заметный рост количества вакансий.

Особенно востребованы рабочие специальности, производство, розничная торговля, педагогические позиции и работа за рубежом. Об этом говорится в материале издания Finance.ua со ссылкой на данные платформы OLX Работа.

"Сезонность формирует смешанный спрос: активно открываются вакансии для рабочих, в том числе за границей, а также педагогов и сотрудников клиентского сервиса. При этом сохраняется постоянная потребность в кандидатах для Сил обороны", — отмечают эксперты платформы.

Лидером по темпам роста стала вакансия комплектовщика в сфере "Производство/рабочие специальности". С мая количество таких предложений увеличилось на 331%, а медианная зарплата достигла 25 тыс. грн. В розничной торговле наибольший рост показала позиция менеджера по работе с клиентами — плюс 117%, со средним доходом в 21 тыс. грн. В преддверии нового учебного года вырос спрос на учителей и преподавателей — количество вакансий увеличилось на 96%, медианная зарплата составила 14 тыс. грн.

Среди других популярных предложений в августе спрос был на 50−60% выше, чем в мае, на такие позиции, как офис-менеджер (23 тыс. грн), рихтовщик (50 тыс. грн), помощник повара (21 тыс. грн), HR (29 тыс. грн) и плиточник (45 тыс. грн).

Особое внимание эксперты OLX Работа уделяют вакансиям с релокацией: спрос на упаковщиков объявлений вырос на 213%, на строителей — на 65%, на разнорабочих — на 41%. Зарплатные предложения на таких позициях колебались от 3 до 5 тыс. евро.

Также увеличилось количество объявлений на службу в Силах обороны: с мая по август 2025 года их стало на 33% больше, а медианная зарплата составила 70,5 тыс. грн.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.