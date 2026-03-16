Середня зарплата в Україні становить 28 тис. грн. Фокус зробив огляд професій, де оклади зросли найбільше та яких фахівців шукають роботодавці.

Український ринок праці штормить. Роботодавці скаржаться на гострий дефіцит кадрів, але частина шукачів роботи говорить, що знайти вакансію з гідною оплатою та бажаним форматом роботи дедалі складніше. Як розповіли Фокусу експерти з пошуку кадрів, компанії шукають співробітників до офісу, тоді як кандидати часто хочуть працювати дистанційно, а очікування щодо зарплат не завжди збігаються.

Так на ринку формується парадоксальна ситуація — вибір вакансій великий, але працівників не знайти навіть за зарплату, що перевищує середній рівень.

За даними порталу Work.ua, станом на середину березня на сервісі розміщено понад 103 тисячі вакансій, а середня зарплата в Україні становить 28 тис. грн, що на 17% більше, ніж торік. Проте зростання зарплат не вирішує головної проблеми. Працівників катастрофічно бракує.

Фото: Freepik

Роботодавці хочуть офіс, а працівники дистанційку

Експерти пояснюють, що нинішня ситуація на ринку праці формується одразу під впливом кількох чинників. Одним із ключових є різниця у очікуваннях роботодавців і кандидатів.

За словами директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, дедалі частіше сторони просто не можуть домовитися про умови роботи.

"Щодо ситуації на ринку праці — це багатосторонній процес. З одного боку, роботодавцям важко знайти працівників, з іншого — людям складно знайти роботу, бо часто не сходяться очікування щодо формату роботи та зарплати. Роботодавці шукають працівників в офіс, а кандидати хочуть віддалену роботу", — пояснює вона у коментарі Фокусу.

Саме через це частина вакансій може залишатися відкритою тривалий час, навіть попри стабільний попит на працівників.

"Плюс тисяча" стала новою реальністю ринку праці

Висока плинність кадрів, особливо серед рядових співробітників, — це, за словами Слинько, ще одна характерна тенденція сьогодення на ринку праці.

Сьогодні працівники дедалі частіше змінюють роботу навіть через невелику різницю у зарплаті.

"На рівні рядових співробітників зараз страшенна плинність. Люди можуть піти на нову роботу навіть за прибавку у +1000 грн, і це дійсно має значення. Тому компанії змушені поступово піднімати зарплати хоча б на цю суму, щоб закривати вакансії", — каже Наталія Слинько.

Водночас у сегменті кваліфікованих спеціалістів ситуація ще складніша.

"На рівні професійних кадрів це фактично ринок кандидатів. Компаніям доводиться шукати компроміси у вимогах і умовах, бо професіоналів не вистачає і їх доводиться переманювати на кращі умови", — додає експертка.

За її словами, зараз особливо затребувані маркетологи, менеджери з продажу та фінансисти.

Скільки платять в Україні

За даними сервісу Work.ua, середня зарплата в Україні становить 28 тис. грн, а медіанний діапазон коливається приблизно між 16 тис. та 51 тис. грн.

Найвищі зарплати пропонують у таких сферах:

топменеджмент — 52 500 грн;

нерухомість — 45 тис. грн;

транспорт та автобізнес — 36 500 грн;

продажі — 36 тис. грн;

IT — 35 тис. грн;

Серед популярних вакансій зарплати виглядають так:

менеджер з продажу — 36 тис. грн;

водій — 35 тис грн;

кухар — 29 800 грн;

комірник — 27 тис. грн;

продавець-консультант — 22 500 грн;

касир — 21 500 грн.

Цікаво, що дистанційна робота часто оплачується навіть вище за офісну. Як йдеться у звіті Work.ua, приблизно 35 тис. грн.

У яких містах зарплати найбільші

Традиційно найвищі зарплати залишаються у великих містах.

Лідером залишається Київ, де середня зарплата становить приблизно 33 100 грн.

Далі йдуть:

Львів — 30 000 грн; Дніпро — 27 500 грн; Ужгород — 27 500 грн; Одеса — 26 000 грн; Харків — 25 000 грн.

Водночас у менших містах рівень зарплат може бути значно нижчим — у деяких регіонах він ледве перевищує 20 тисяч гривень.

Кого не вистачає найбільше

Попри велику кількість вакансій, найбільший дефіцит працівників спостерігається у кількох ключових галузях.

За словами експертки Work.ua Євгенії Кузенкової, одна з найбільш проблемних категорій, зазвичай, робітничі професії.

"Загалом ситуація на ринку праці залишається стабільно складною для роботодавців через дефіцит кадрів. Чи не найважче — із вакансіями в категорії "Робочі спеціальності, виробництво". По-перше, саме в ній розміщено найбільшу кількість вакансій — понад 20 тисяч. По-друге, у цій категорії чи не найнижча конкуренція за вакансію. Тобто роботодавці мають значну потребу у фахівцях робітничих професій, але їх бракує", — пояснює вона Фокусу.

Також, за її словами, значний дефіцит кадрів спостерігається у транспорті та логістиці, медицині, виробництві, технічних спеціальностях.

Кому найбільше платять в Україні і чиї зарплати ростуть найшвидше

Найбільше за рік зросли зарплати у тих професіях, де роботодавці відчувають найгостріший кадровий дефіцит.

Серед лідерів зростання:

стикерувальниця — +143%;

.Net-програміст — +122%;

соціальний працівник — +68%;

інженер КВПіА — +55%;

бурильник — +55%.

Таке різке зростання свідчить про те, що компанії готові підвищувати зарплати, аби лише знайти потрібних спеціалістів, зазначають експерти. Вони впевнені, що принаймні навесні ключові тенденції на ринку праці збережуться, а зарплати поступово зростатимуть, адже роботодавці й надалі конкуруватимуть за фахівців.

Водночас кадровий дефіцит залишатиметься одним із головних викликів для бізнесу. Особливо у сферах, де потрібні робітничі професії, технічні спеціалісти та кваліфіковані кадри.

"Професіоналів не вистачає і відповідно доводиться переманювати їх на кращі умови роботи", — додає Наталія Слинько.

Це означає, що український ринок праці дедалі більше перетворюється на ринок кандидатів, що фактично диктує умови. Тож компаніям доводиться не лише підвищувати зарплати, а й переглядати умови роботи — від гнучкого графіка до дистанційки. І саме здатність адаптуватися до нових очікувань працівників визначатиме, хто з роботодавців зможе закрити вакансії 2026 року.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінюють Трудовий кодекс радянських часів. Експерти надали прогнози щодо системи декретних відпусток, а також трудових договорів, віддаленої роботи і звільнень.