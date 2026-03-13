Украина до сих пор работает по советскому КЗоТ 1971 года, где прописаны нормы о премиях за "высокие результаты труда, рационализаторские предложения" и "общественные взыскания". Новый Трудовой кодекс обещает гибкость для бизнеса и 9 типов договоров. В то же время критики пугают "упрощением увольнений". Поэтому, Фокус выяснил, нас ждут реформы по европейским стандартам или повышенный риск потерять работу в один момент.

В Украине снова вернулись к попытке реформировать трудовое законодательство, которое до сих пор базируется на Кодексе законов о труде советских времен. В Верховной Раде рассматривают проект нового Трудового кодекса №14386, зарегистрированный в январе 2026 года. Его цель — адаптировать украинские правила труда к современной экономике и директивам Европейского Союза. Фокус пообщался с экспертами о новых нормах документа.

По состоянию на 13 марта 2026 года документ находится на стадии рассмотрения в парламенте. Профильный комитет уже рекомендовал его, но голосование в первом чтении еще не состоялось. В случае принятия, кодекс начнет действовать только через шесть месяцев после завершения военного положения. А пока действующим в Украине остается старый КЗоТ, а все нормы по отпускам, декретам и трудовым гарантиям работают без изменений.

Исчезнут ли декреты и старые отпуска

В последнее время в медиа активно обсуждают возможные будущие изменения относительно работы. В частности, политический эксперт Игорь Попов обращает внимание на то, что большинство положений этого документа задумано в пользу работодателя, а права наемного работника, наоборот, сильно урезаны. Также предполагают, что по новому кодексу будут сокращать декретный отпуск в Украине.

Статья 150 законопроекта лишь вводит новый вид отпуска по уходу за ребенком. Целью этой новеллы является создание более благоприятных условий для родителей, желающих совмещать работу и воспитание ребенка

Однако юристы отмечают, что эти утверждения не соответствуют реальности.

Так, адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус объясняет, что проект кодекса не отменяет действующие гарантии.

По ее словам, документ лишь вводит новый вид оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, но не заменяет им действующую систему.

"Законопроект не предусматривает отмену действующих видов отпусков, а лишь дополняет их новыми возможностями", — говорит она.

Среди изменений, которые предлагаются проектом Трудового кодекса, является введение нового оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца

Юрист объясняет, что сейчас законопроект предусматривает несколько ключевых особенностей такого отпуска:

она будет оплачиваемой, то есть работники будут получать заработную плату;

воспользоваться ею можно до достижения ребенком восьми лет;

общая продолжительность составит четыре месяца, которые распределяются между родителями — по два месяца каждому.

А право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет остается без изменений. Так же сохраняется возможность продлить его без оплаты до шести лет по медицинским показаниям.

Что изменится в отпусках

Проект нового кодекса предлагает не сокращать, а частично расширить права работников в части отдыха.

Сейчас по КЗоТу основной ежегодный отпуск составляет 24 календарных дня, при этом часть из них может переноситься на следующий год.

Воспользоваться правом на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком можно до достижения ребенком 8 лет

В новом кодексе предлагается другая модель. Основной отпуск будет составлять 20 календарных дней, но вместе с дополнительными он может составлять не менее 28 дней. При этом праздничные дни не будут учитываться в продолжительность отпуска.

Также предлагают ввести возможность короткого административного отпуска до пяти дней без сохранения зарплаты.

Еще одно изменение касается переноса отпусков. Если сейчас неиспользованные дни можно переносить на следующий год, то новый кодекс предусматривает, что они не будут накапливаться длительное время, за исключением отдельных социальных случаев.

Больничные и отпуска для родителей

Отдельные изменения коснутся родителей с маленькими детьми. Например, оплачиваемый отпуск по уходу за больным ребенком может увеличиться с 10 до 14 дней.

Также в кодексе предлагается закрепить новые гарантии, в частности, право родителей на гибкий график работы, возможность дистанционной работы для матерей с маленькими детьми, а также запрет ночных смен для беременных без их согласия.

При этом декретный отпуск после родов так и будет составлять 126 дней (70 до родов и 56 после). Следовательно, эта норма остается без изменений.

Новые трудовые договоры

Одним из самых больших изменений в проекте кодекса является новая система трудовых договоров.

Сейчас законодательство фактически предусматривает около шести типов договоров, среди которых самыми распространенными являются бессрочный и срочный.

В новом кодексе их количество может вырасти до девяти, чтобы адаптировать трудовые отношения к современным форматам работы.

Разнообразие типов трудовых отношений должно повлиять на детенизацию трудоустройства

Среди новых или более детально урегулированных форматов:

дистанционная работа;

надомная работа;

договоры с нефиксированным рабочим временем;

частичная занятость;

сезонная работа или совместительство.

Отдельно предлагается четко прописать восемь признаков трудовых отношений. Если в отношениях между работником и компанией имеются не менее пяти из них, они автоматически будут считаться трудовыми. Такой механизм должен помочь бороться со скрытой занятостью.

Общие изменения в новом Трудовом кодексе

Поможет ли новый кодекс вывести работу из тени

HR-эксперты считают, что более гибкие форматы трудоустройства могут частично уменьшить теневую занятость. Так, директор консалтинговой компании TalentMatch Наталья Слинько говорит, что расширение типов трудовых отношений может положительно повлиять на рынок труда.

"Я уверена, что разнообразие типов трудовых отношений должно повлиять на детенизацию. Важно, чтобы была кампания по объяснению этих инструментов — чтобы бизнесы могли примерить их на себя и понять риски и плюсы для компании и работников", — говорит она и отмечает, что само изменение форм договоров не решит проблему полностью.

"Я уверена, что останется и скрытая занятость, потому что она связана не только с гарантиями безопасности работников, но и с налогами", — добавляет Наталья Слинько.

Поэтому, как говорят специалисты, следует учитывать и системы налогообложения, которые будут действовать для различных типов договоров, а также, будет ли компаниям выгодно официальное трудоустройство сотрудников.

Напомним, что в Украине выросли пенсии. Поэтому, в течение марта граждане уже получают на 12,1% повышенные выплаты. В ПФУ уже предоставили детали относительно начислений. В частности, речь шла и о 18 885 грн.