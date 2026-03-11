Пенсия по инвалидности выросла после мартовской индексации. Кто и какие суммы может получить, выяснил Фокус.

Украинцы, которые частично или полностью утратили трудоспособность по состоянию здоровья, могут получать государственные выплаты — пенсию по инвалидности. Размер денежного обеспечения связан с пенсией по возрасту, а также может зависеть от специального статуса лица.

Пенсия по инвалидности — кто имеет право на получение выплат

Пенсия по инвалидности назначается гражданам, у которых установлена стойкая потеря трудоспособности. Причину, группу и срок инвалидности определяют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, работающие в медицинских учреждениях.

Согласно закону об "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплаты назначаются:

в случае полной или частичной потери трудоспособности;

независимо от того, когда наступила инвалидность (во время работы, до трудоустройства или после увольнения);

на весь срок установления инвалидности.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что пенсия может быть назначена при условии наличия страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста человека на момент установления инвалидности.

Для назначения пенсии по инвалидности нужен стаж от 1 до 15 лет

Чтобы получить пенсию по инвалидности I группы, нужно иметь страховой стаж от 1 до 15 лет, например:

до 25 лет нужен 1 год стажа;

в возрасте 26-28 лет — 2 года;

29-31 год — 3 года;

32-34 года — 4 года;

35-37 лет — 5 лет;

38-40 лет — 6 лет;

41-43 года — 7 лет;

44-48 лет — 8 лет;

49-53 года — 9 лет;

54-59 лет — 10 лет;

для лиц 60 лет и старше — 15 лет.

В то же время для ІІ-ІІІ группы инвалидности действуют другие требования относительно необходимого страхового стажа:

до 23 лет — нужен хотя бы 1 год стажа;

24-26 — 2 года;

27-28 — 3 года;

29-31 — 4 года;

32-33 — 5 лет;

34-35 — 6 лет;

36-37 — 7 лет;

38-39 — 8 лет;

40-42 — 9 лет;

43-45 — 10 лет;

46-48 — 11 лет;

49-51 — 12 лет;

52-55 — 13 лет;

56-59 — 14 лет;

60+ — 15 лет.

В ПФУ отметили, что в отдельных случаях пенсия по инвалидности может назначаться независимо от страхового стажа. Речь идет, в частности, об инвалидности, полученной во время срочной военной службы, вследствие ранения или травмы во время участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Иногда пенсия по инвалидности может назначаться независимо от страхового стажа Фото: НБУ

Как определяется размер пенсии по инвалидности

В Украине размер выплат по инвалидности определяется в зависимости от установленной группы и рассчитывается как процент от пенсии по возрасту. Сумма выплат составляет:

I группа инвалидности — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

Отдельные правила действуют для военнослужащих. Размер пенсии по инвалидности для них назначается независимо от имеющегося страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или связана с ней, согласно статье 18-23 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Для лиц, получивших инвалидность вследствие войны, пенсия назначается в следующих размерах:

I группа — 100% денежного обеспечения;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

Для других военнослужащих с инвалидностью размер выплаты составляет:

I группа — 70% денежного обеспечения;

II группа — 60%;

III группа — 40%.

Пенсия по инвалидности в 2026 году назначается в зависимости от группы инвалидности, страхового стажа и причины утраты трудоспособности

Также, как сообщает ПФУ, предусмотрены отдельные гарантии и для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В частности, для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже доли средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год.

В таких случаях выплаты составляют:

I группа — 100% средней зарплаты;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

Пенсия по инвалидности — на какие суммы могут рассчитывать украинцы

С 1 марта 2026 года в Украине состоялась очередная индексация пенсий. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что перерасчет коснулся и пенсий по инвалидности. Выплаты были увеличены на 12,1%.

Индексация применяется только к базовому размеру пенсии, без учета различных доплат и надбавок

В марте произошло повышение минимальные пенсии для людей, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы. После индексации выплаты составляют:

I группа инвалидности — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

Выросли также выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны. В частности, после мартовской индексации пенсия составляет:

I группа — 18 885 грн;

II группа — 15 494 грн;

III группа — 10 625 грн.

Для гражданских лиц размер выплат по инвалидности, как и раньше, зависит от пенсии по возрасту. Например, если после индексации расчетная пенсия по возрасту составляет 6 726 грн, то человек с инвалидностью I группы получит такую же сумму, II группы — 6 053 грн, а пенсия по инвалидности 3 группы составит около 3 363 грн.

В ПФУ отметили, что фактический размер выплат для каждого человека индивидуален. Он зависит от страхового стажа, официальной зарплаты и данных, которые содержатся в реестрах Пенсионного фонда.

Ранее Фокус писал, что в Украине действует несколько видов пенсий. Самой распространенной является пенсия по возрасту. При этом при отсутствии необходимого страхового стажа граждане не могут оформить такие выплаты. В этом случае им нужно либо продолжить работать, чтобы накопить нужный стаж, либо "докупить" его.