Индексацию пенсий осуществят уже в марте 2026 года. Большинство украинских пенсионеров получат повышение выплат на 12,1%. Однако, увеличение выплат коснется не всех.

Ежегодная индексация пенсий в Украине в 2026 году состоится с 1 марта. По решению правительства, большинство пенсионеров получат повышение выплат на 12,1%. Это покрывает прошлогодний уровень инфляции, который составил 8%. Однако, не все украинцы могут рассчитывать на повышение пенсий. Фокус рассказывает, кто останется без индексации пенсии.

Как рассчитывают индексацию пенсий в 2026 году

Согласно постановлению правительства №236 от 25 февраля 2026 года, индексация пенсий в 2026 году составит 12,1%. Повышение выплат рассчитывается по специальной формуле, которая была определена в 2004 году законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

половина коэффициента (50%) учитывает средний рост зарплат в Украине за последние три года — 16,1%;

вторая половина (50%) зависит от уровня инфляции за 2025 год — 8%.

Повышение пенсий превышает уровень инфляции прошлого года на 4%. Но, важно помнить, что индексируется не весь размер пенсии, а только ее базовая часть.

Размер базовой выплаты можно узнать из документа "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу) та оптимізації заробітку. В разделе "Решение" найдите рядом "Размер пенсии по возрасту (статья 27)". Там и будет указана сумма без доплат, которая подлежит индексации.

То есть, если базовая сумма составляет 3 000 гривен, прибавка после индексации пенсий в марте составит 363 гривны.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет индексацию пенсий с 1 марта 2026 года автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления

Индексация пенсий в марте — кто останется без повышения

Несмотря на то, что индексация пенсий в марте 2026 года коснется большинства украинцев, есть категории пенсионеров, для которых выплаты останутся на прежнем уровне. Это касается:

пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2024-2025 годах или в начале текущего года. Их ежемесячные выплаты уже рассчитаны по новым, более высоким зарплатам, поэтому ПФУ не применяет индексацию;

тех, чья пенсия достигает 10 прожиточных минимумов — 25 950 гривен;

получателей специальных пенсий: военные, судьи, чернобыльцы и другие, чей размер выплат регулируется отдельными законами.

Некоторые категории украинцев останутся без повышения пенсий после мартовской индексации

Впрочем, даже те украинцы, которые попадают под индексацию пенсий, могут остаться с достаточно низким уровнем выплат. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что пенсионная реформа, которая уже давно нужна Украине, не должна ограничиваться очередными "косметическими" повышениями. По его словам, новые изменения должны обеспечить достойные минимальные (базовые) пенсионные выплаты для всех.

Политик отметил, что система должна быть справедливой и больше вознаграждать тех, кто долгие годы честно работал и платил взносы. Принцип "сколько заплатил — столько получил" должен стать основой работы правительства над реформой.

Гетманцев объяснил, что речь идет о двух основных принципах:.

первый — каждый пенсионер должен получать гарантированный минимум;

второй — размер пенсии сверх этого минимума будет зависеть от того, сколько взносов человек уплатил.

Такой подход, по его словам, должен изменить нынешнюю систему многочисленных доплат, сделав пенсионную систему понятной и предсказуемой. Кроме того, он считает, что это поможет государству получать дополнительные налоговые поступления.

Также напомним, что в 2026 году некоторые украинцы могут потерять пенсию. Под риском оказались те, кто временно находится за границей, живет на временно оккупированных территориях или выехал с ВОТ.