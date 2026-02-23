С 1 марта произойдет существенное повышение финансовой помощи для семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты государства. Минимальные пенсии вырастут.

В феврале Кабинет Министров Украины принял решение значительно повысить минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих во время защиты страны. Новые суммы начнут начислять с 1 марта. Фокус рассказывает, как изменятся пенсионные выплаты в начале весны.

Выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников — какими будут минимальные пенсии с 1 марта

Минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих значительно увеличатся. Уже с 1 марта базовый уровень поддержки вырастет почти в полтора раза.

Так, если по состоянию на февраль минимальный размер пенсии для каждого нетрудоспособного члена семьи, например, родителей, жены или мужа погибшего военного (военной), а также одного ребенка, составляет 7 800 грн, то после повышения финансовая помощь составит не менее 12 810 грн на одного человека.

Большими станут выплаты и для семей, где помощь получают сразу двое или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей и супругов), а также для двух и более детей погибшего защитника и защитницы. В таких случаях минимальная сумма поддержки составит не менее 10 020 грн на каждого вместо нынешних 6 100 грн.

Новые суммы выплат будут начисляться уже с 1 марта 2026 года.

С 1 марта в Украине повысят выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников: минимальные суммы вырастут с 7 800 до 12 810 грн, а также с 6 100 до 10 020 грн в зависимости от категории получателей

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год, в котором уже предусмотрены средства для индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта.

Пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников будут подлежать индексации

Финансовая помощь для семей украинских защитников будет ежегодно пересматриваться. Следующая индексация пенсий состоится уже с 1 марта 2027 года.

Размер пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников будут ежегодно пересматриваться Фото: novynarnia.com

Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что для государства поддержка семей погибших и пропавших без вести военнослужащих является безусловным приоритетом.

"Мы усиливаем социальные гарантии для тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу Украины. Повышение выплат и их дальнейшая ежегодная индексация — это о справедливости, благодарности и долгосрочной заботе о семьях Героев", — сообщил он.

Напомним, Минобороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших бойцов ВСУ во время действия военного положения. Обновленные правила касаются случаев, когда смерть военнослужащего официально зафиксирована актовой записью о смерти с 1 сентября 2025 года. Если документ о смерти выдан раньше, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно правилам, общий размер единовременного пособия остался на уровне 15 млн грн. На счет семьи немедленно перечисляется только 3 млн грн, остальная сумма (12 млн грн) будет выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев — ежемесячно по 150 тысяч грн по фиксированному графику.

Также получить выплаты в размере 15 млн грн могут семьи военнослужащих, погибших во время пребывания в плену. Соответствующий закон №13168 подписал президент Владимир Зеленский. В то же время это не распространяется на военных, которые добровольно попали в российский плен.