В Украине повысят выплаты семьям погибших военных: о каких суммах речь

До 12 810 гривен вырастет адресная помощь семьям погибших на войне с Россией украинских защитников и защитниц. Сейчас минимальная пенсионная выплата составляет от 6 100 до 7800 грн.

Увеличение размера выплат запланировано с 1 марта, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кому и какая выплата полагается

С 1 марта минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужчин на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку погибшего военнослужащего (военнослужащей), которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека. Сегодня для них минимальная выплата составляет 7800 грн.

Для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа, должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 грн.

"С 1 марта следующего 2027 года эти размеры будут ежегодно индексироваться", – заверила Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Сил обороны с 24 февраля 2022 года, по официальным данным, достигли 55 тысяч погибшими. Кроме того, есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести

В Le Monde отмечали, что в феврале 2025 года Зеленский говорил о более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских военных.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в марте 2025 года говорил, что потери украинской армии достигают около 50 тысяч погибшими и более 300 тысяч ранеными.

Издание The New York Post со ссылкой на опубликованную 27 января информацию Центра стратегических и международных исследований писало, что потери РФ на войне погибшими, ранеными и пропавшими без вести достигли около 1,2 миллиона солдат, а Украины — около 600 тысяч.

16 декабря прошлого года Зеленский раскрывал цифру, сколько российских военных погибает на поле боя каждый месяц: речь идет примерно о 30 тысячах человек погибшими.