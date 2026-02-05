В Україні підвищать виплати сім'ям загиблих військових: про які суми йдеться

До 12 810 гривень зросте адресна допомога сім'ям загиблих на війні з Росією українських захисників і захисниць. Наразі мінімальна пенсійна виплата становить від 6 100 до 7800 грн.

Збільшення розміру виплат заплановано з 1 березня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кому і яка виплата належить

З 1 березня мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім'ї, з-поміж батьків, дружин, чоловіків, на одну дитину полеглих захисників та захисниць, та дитині загиблого військовослужбовця (військовослужбовиці), якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме щонайменше 12 810 грн на особу. Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7800 грн.

Для родин, де пенсію або державну соціальну допомогу призначено на двох і більше членів сім'ї загиблого захисника або захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка, має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім'ї замість чинних 6 100 грн.

"З 1 березня наступного 2027 року ці розміри будуть щорічно індексуватися", — запевнила Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Сил оборони з 24 лютого 2022 року, за офіційними даними, сягнули 55 тисяч загиблими. Крім того, є велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти

У Le Monde зазначали, що в лютому 2025 року Зеленський говорив про понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських військових.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України і нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у березні 2025 року говорив, що втрати української армії сягають близько 50 тисяч загиблими і понад 300 тисяч пораненими.

Видання The New York Post із посиланням на опубліковану 27 січня інформацію Центру стратегічних і міжнародних досліджень писало, що втрати РФ на війні загиблими, пораненими і зниклими безвісти сягнули приблизно 1,2 мільйона солдатів, а України — близько 600 тисяч.

16 грудня минулого року Зеленський розкривав цифру, скільки російських військових гине на полі бою щомісяця: йдеться приблизно про 30 тисяч осіб загиблими.