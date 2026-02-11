Вернулся из плена после захоронения: должна ли семья бойца возместить средства государству, — Минобороны

Украинский военнослужащий Назар Далецкий, который долгое время считался погибшим, 5 февраля вернулся из российского плена. По мнению представителя омбудсмена на Львовщине, его семью могут заставить вернуть государственные выплаты, однако в Министерстве обороны Украины объяснили, что в этом нет необходимости.

Как говорится в публикации Министерства обороны Украины на странице в Facebook, что власть не намерена заставлять семью вернуть эти средства. В ведомстве отметили, что возвращение военного, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей Украины.

"Ситуация уникальная, и требует деликатного подхода. Ошибки, которые могли быть допущены при установлении факта смерти военнослужащего, должны быть изучены. Однако для Министерства обороны Украины безусловным приоритетом является защита прав военных и их семей", — говорится в сообщении.

Возвращение Назара Далецкого из плена: почему его семья должна была отдать деньги государству

Напомним, что ранее представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный сообщал, что сейчас рассматривается вопрос возможного возврата государственной помощи в размере 15 миллионов гривен, которые семья получила после смерти бойца. Стоит отметить, что в 2023 году Назар Далецкий якобы был похоронен после ДНК-экспертизы с 99,9% совпадением, однако 5 февраля во время обмена военнопленными он вернулся живым.

Также омбудсмен добавил, что для семьи главное — возвращение бойца домой, а не выплаты, и отметил, что государственные органы выяснят, кто допустил ошибку и как урегулировать финансовый вопрос.

Однако уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не спешить с выводами. По его словам, государство не имеет четкого механизма для решения подобных ситуаций. Он также отметил, что о непосредственном возвращении денег "здесь и сейчас" речь не идет. Сейчас специалисты изучают все детали, чтобы найти правовой механизм, который защитит права военнослужащего и его семьи в этой сложной ситуации.

Ранее Фокус писал, что 5 февраля из плена освободили военнослужащего Назара Далецкого, которого более трех лет считали погибшим. В частности, его семья получила сообщение о возвращении и увидела его на фото с обмена. Сначала мужчина был участником АТО, а с начала началом полномасштабной войны пошел защищать государство в составе 24 ОМБр.