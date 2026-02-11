Повернувся з полону після поховання: чи має родина бійця відшкодувати кошти державі, — Міноборони

Український військовослужбовець Назар Далецький, який довгий час вважався загиблим, 5 лютого повернувся з російського полону. На думку представника омбудсмена на Львівщині, його родину можуть змусити повернути державні виплати, однак у Міністерстві оборони України пояснили, що у цьому немає потреби.

Як йдеться у публікації Міністерства оборони України на сторінці у Facebook, що влада не має наміру змушувати родину повернути ці кошти. У відомстві зазначили, що повернення військового, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких та для всієї України.

"Ситуація унікальна, і потребує делікатного підходу. Помилки, які могли бути допущені при встановленні факту смерті військовослужбовця, мають бути вивчені. Однак для Міністерства оборони України безумовним пріоритетом є захист прав військових та їхніх родин", — йдеться в дописі.

Повернення Назара Далецького з полону: чому його сім'я мала віддати гроші державі

Нагадаємо, що раніше представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомляв, що наразі розглядається питання можливого повернення державної допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, які сім’я отримала після смерті бійця. Варто зазначити, що у 2023 році Назар Далецький нібито був похований після ДНК-експертизи з 99,9% збігом, проте 5 лютого під час обміну військовополоненими він повернувся живим.

Також омбудсмен додав, що для родини головне — повернення бійця додому, а не виплати, і зазначив, що державні органи з’ясують, хто допустив помилку та як урегулювати фінансове питання.

Однак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками. За його словами, держава не має чіткого механізму для вирішення подібних ситуацій. Він також зазначив, що про безпосереднє повернення грошей "тут і зараз" не йдеться. Наразі фахівці вивчають усі деталі, щоб знайти правовий механізм, який захистить права військовослужбовця та його родини в цій складній ситуації.

Раніше Фокус писав, що 5 лютого з полону звільнили військовослужбовця Назара Далецького, якого понад три роки вважали загиблим. Зокрема, його родина отримала повідомлення про повернення та побачила його на фото з обміну. Спочатку чоловік був учасником АТО, а з початку початком повномасштабної війни пішов боронити державу в складі 24 ОМБр.