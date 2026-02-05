"Неможливо стримати сліз": з полону РФ повернувся військовий, якого понад 3 роки вважали загиблим

5 лютого з полону був звільнений військовослужбовець Назар Далецький родом із Львівщини, який понад три роки вважався загиблим. Його родина отримала повідомлення про повернення та побачила його на фото з обміну.

Як повідомляє Куликівська селищна рада на сторінці у Facebook, під час обміну полоненими до України повернувся житель громади — Назар Далецький, мешканець села Великий Дорошів, якого з вересня 2022 року вважали загиблим.

"Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов’ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія — вона варта того, щоб за неї триматися. Сьогодні вся громада разом із родиною дякує Богові, нашим захисникам і всім, хто щодня працює заради повернення наших людей додому. Ми радіємо тихо, з трепетом і глибокою повагою до пережитого". — йдеться в публікації на сторінці громади.

Назар Далецький повернувся з полону Фото: Варта1

Раніше, у травні 2023 року, після проведення аналізу ДНК, було організовано похорон Далецького. У повідомленні Куликівської селищної ради від 24 травня 2023 року зазначалося, що солдат, народжений 25 вересня 1979 року, загинув, виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну.

Крім того, цією звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Зокрема, він оприлюднив відео на якому рідні військового отримали звістку про його повернення з полону. За його словами, Назар Дорецький є жителем села Великий Дорошів Куликівської громади Назара Далецького. Чоловік був учасником АТО, а з початку початком повномасштабної війни пішов боронити державу, у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Однак у травні 2022 року чоловік перестав виходити на звʼязок.

Спершу військового вважали зниклим безвісти, але пізніше сім’ю сповістили про його загибель в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження.

"У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили.Сьогодні сталося справжнє диво. Щиро вітаю Назара, його близьких, всіх, хто молився та надіявся. Багато наповнених років життя нашому оборонцю", — додав посадовець у своєму дописі.

Крім того, з полону на рідні землі повернувся ще один мешканець Львівщини — військовослужбовець Національної гвардії України Іван Кучер. За даними голови Львівської ОВА, чоловік служив у батальйоні спеціального призначення "Донбас" та був старшим сержантом. До російського полону він потрапив у квітні 2022 року.

Іван Кучер повернувся з полону Фото: Львівська ОДА

Нагадаємо, що 5 лютого відбувся обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 157 українських військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.

Також Фокус писав, що в Абу-Дабі делегації зі США, України та Росії на переговорах домовилися про обмін 314 полоненими.