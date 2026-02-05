"Невозможно сдержать слез": из плена РФ вернулся военный, которого более 3 лет считали погибшим

5 февраля из плена был освобожден военнослужащий Назар Далецкий родом из Львовской области, который более трех лет считался погибшим. Его семья получила сообщение о возвращении и увидела его на фото с обмена.

Как сообщает Куликовский поселковый совет на странице в Facebook, во время обмена пленными в Украину вернулся житель громады — Назар Далецкий, житель села Большой Дорошев, которого с сентября 2022 года считали погибшим.

"Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас пока есть хоть малейшая надежда — она стоит того, чтобы за нее держаться. Сегодня вся община вместе с семьей благодарит Бога, наших защитников и всех, кто ежедневно работает ради возвращения наших людей домой. Мы радуемся тихо, с трепетом и глубоким уважением к пережитому", — говорится в публикации на странице громады.

Назар Далецкий вернулся из плена Фото: Варта1

Ранее, в мае 2023 года, после проведения анализа ДНК, были организованы похороны Далецкого. В сообщении Куликовского поселкового совета от 24 мая 2023 года отмечалось, что солдат, родившийся 25 сентября 1979 года, погиб, выполняя воинский долг в бою за Украину.

Кроме того, этим известием на своей странице в Facebook поделился председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. В частности, он обнародовал видео на котором родные военного получили известие о его возвращении из плена. По его словам, Назар Дорецкий является жителем села Большой Дорошев Куликовской общины Назара Далецкого. Мужчина был участником АТО, а с начала началом полномасштабной войны пошел защищать государство, в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. Однако в мае 2022 года мужчина перестал выходить на связь.

Сначала военного считали пропавшим без вести, но позже семью известили о его гибели в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года — в день своего рождения.

"В июле 2025 года другой наш защитник, которого освободили из плена, сообщил, что Назар жив. В августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре — третий. Родные хлопотали и верили... Сегодня произошло настоящее чудо. Искренне поздравляю Назара, его близких, всех, кто молился и надеялся. Много наполненных лет жизни нашему защитнику", — добавил чиновник в своей заметке.

Кроме того, из плена на родные земли вернулся еще один житель Львовской области — военнослужащий Национальной гвардии Украины Иван Кучер. По данным председателя Львовской ОВА, мужчина служил в батальоне специального назначения "Донбасс" и был старшим сержантом. В российский плен он попал в апреле 2022 года.

Иван Кучер вернулся из плена Фото: Львовская ОГА

Напомним, что 5 февраля состоялся обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 157 украинских военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

Также Фокус писал, что в Абу-Даби делегации из США, Украины и России на переговорах договорились об обмене 314 пленными.