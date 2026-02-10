Родину звільненого з полону бійця зобов'яжуть повернути 15 млн гривень: що відомо

Український військовослужбовець 24 бригади імені короля Данила, житель села Великий Дорошів Назар Далецький 5 лютого повернувся з російського полону. Тривалий час його вважали загиблим. Тепер родичів бійця зобов’яжуть повернути державні виплати у розмірі 15 мільйонів гривень.

Юридичний прецедент з поверненням матеріальної виплати буде вирішуватися. Про це, 10 лютого, на засіданні сесійного засідання Львівської обласної ради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний.

Тарас Подвірний зазначив, що Назара Далецького у 2023 році нібито поховали на Львівщині після проведення ДНК-експертизи. Однак він виявився живим та 5 лютого, під час чергового обміну військовополоненими повернувся на батьківщину. Але тепер його родина буде змушена повернути одержану від держави одноразову допомогу за загибель військового.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", – сказав представник омбудсмена.

Назар Далецький повернувся з полону, хоча його вважали загиблим Фото: Львівська ОВА

Назар Далецький вважався зниклим з травня 2022 року. У вересні того ж року місцева влада повідомила про його загибель, а у Куликівській громаді відбувся похорон. Матері військовослужбовця повідомили, що загибель Назара встановили за результатами ДНК-експертизи – мовляв, збіг становить 99,9%.

"Думаю, для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава", – додав Тарас Подвірний.

Нагадаємо, що 46-річний військовослужбовець Назар Далецький повернувся живим з полону після поховання. Сім’я вважала його загиблим і та провела поховання. Але 5 лютого під час обміну полоненими боєць повернувся додому живим. Тепер його рідні вважають необхідною ексгумацію тіла невідомого воїна.

