"Мамо, то я": як родина зустріла бійця ЗСУ, що повернувся з полону живим після "поховання"

Сім'я 46-річного військовослужбовця Назара Далецького вважала його загиблим і провела поховання, проте під час обміну полоненими 5 лютого він повернувся додому живим. Тепер рідні наполягають на ексгумації тіла невідомого героя.

Нові деталі історії Назара Далецького розповідає ТСН. Після того, як боєць перестав виходити на зв'язок у травні 2022 року, його вважали зниклим безвісти, та невдовзі родині повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

Мати Назара, 72-річна пані Наталія розповіла, що не бачила сина 3 роки 9 місяців та поховала його за рік після того, як він пішов на війну. Назар служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила майже від початку повномасштабного вторгнення, та за три місяці після мобілізації Наталії зателефонував незнайомець і заявив, що її син потрапив у полон.

"То вже пізно, було 11 вечора. Я така: "Назарчику!", а він: "Ваш син в плєну. Я тот, хто його в плєн брал". І всьо", — пригадала жінка.

Відтоді вона нічого не чула про сина, поки у 2023 році її сім'ю не сповістили про те, що Назар нібито загинув у свій день народження, а тіло сильно обгоріло.

Двоюрідна сестра військового Роксолана Макогін розповіла, що його тітці зателефонувала слідча з Дніпра та заявила, що експертиза ДНК показала 99,9% співпадіння, тож Назар загинув. На заперечення, що він мав бути в полоні, відповіли, що його могли кудись перевезти, а тіло перебуває в моргу вже пів року.

Староста Великодорошівського округу Оксана Кухар розповіла, що останки не могли залишити без поховання, хоча Наталія сумнівалася, що загиблий — дійсно її син.

"Мама ще тоді казала: "Якщо він живий, він знає, де його хата, і він повернеться". Я не можу дозволити, якщо це дійсно він, щоб його кістки поховали десь в Харкові. Зустріч героя, прощання — все було як у всіх героїв. Зустрічали багато, на колінах, родичі, однокласники", — розповіла староста.

Похорон відбувся у Великому Дорошеві 25 травня. За словами журналістів, наразі світлину Назара вже зняли з хреста на кладовищі.

Як Назар Далецький повернувся додому

Про те, що Назар не помер, сім'ї розповів іще 2025 року його побратим, що повернувся з полону, а потім іще двоє звільнених захисників підтвердили це. Під час обміну 5 лютого син нарешті зателефонував Наталії особисто.

"Так бадьоро говорив: "Мамо, то я". Я запитала, чи руки-ноги є, бо чиєсь ми ДНК робили. Є, все на місці", — розповіла мати.

Назар розповів, що дізнався про своє "поховання" в Координаційному штабі.

"Спочатку я був шокований, як мені сказали, що я загинув. Бо я думав, що знають, що я в полоні. Тоді вже вітали мене з воскресінням", — розповів захисник.

Історія Назара Далецького викликала суспільний резонанс, і до Харкова, де проводили ДНК-експертизу, приїхав заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Ми розуміємо, яка це резонансна і неприпустима подія, адже таких помилок бути не може. Ретельно ми будемо вивчати цей випадок, піднімати всі експертизи, які відбирались у матері та решток для порівняння, що були передані на поховання", — сказав урядовець.

Родина Назара наполягає на ексгумації, адже рідні невідомого захисника не знають, що з ним сталося.

"Хочемо, щоб перепоховали. Це чиясь людина, чийсь родич. Думаю, якщо проведуть ексгумацію — вже дали дозвіл — і може будемо знати краще інформацію", — сказала двоюрідна сестра бійця.

За станом Назара зараз наглядають лікарі, бо катування в російському полоні виснажили його організм. На запитання, за чим у російській неволі скучив найбільше, військовий відповів: "За свободою".

Нагадаємо, житель села Великий Дорошів Назар Далецький, якого понад 3 роки вважали загиблим, повернувся з полону РФ 5 лютого 2026 року. Він був учасником АТО, а після повномасштабного вторгнення РФ до України долучився до складу 24 ОМБр імені короля Данила.

Обмін полоненими відбувся після довгої паузи: додому повернулися 150 українських військових і 7 цивільних громадян, більшість із яких РФ тримала в неволі з 2022 року.