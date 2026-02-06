"Мама, это я": как семья встретила бойца ВСУ, вернувшегося из плена живым после "захоронения"

Семья 46-летнего военнослужащего Назара Далецкого считала его погибшим и провела похороны, однако во время обмена пленными 5 февраля он вернулся домой живым. Теперь родные настаивают на эксгумации тела неизвестного героя.

Новые детали истории Назара Далецкого рассказывает ТСН. После того, как боец перестал выходить на связь в мае 2022 года, его считали пропавшим без вести, и вскоре семье сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила его гибель.

Мать Назара, 72-летняя Наталья рассказала, что не видела сына 3 года 9 месяцев и похоронила его через год после того, как он ушел на войну. Назар служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила почти с начала полномасштабного вторжения, и через три месяца после мобилизации Наталье позвонил незнакомец и заявил, что ее сын попал в плен.

"Это уже поздно, было 11 вечера. Я такая: "Назарчик!", а он: "Ваш сын в плену. Я тот, кто его в плен брал". И все", — вспомнила женщина.

Відео дня

С тех пор она ничего не слышала о сыне, пока в 2023 году ее семью не известили о том, что Назар якобы погиб в свой день рождения, а тело сильно обгорело.

Двоюродная сестра военного Роксолана Макогин рассказала, что его тете позвонила следователь из Днепра и заявила, что экспертиза ДНК показала 99,9% совпадение, поэтому Назар погиб. На возражения, что он должен был быть в плену, ответили, что его могли куда-то перевезти, а тело находится в морге уже полгода.

Староста Великодорошевского округа Оксана Кухар рассказала, что останки не могли оставить без захоронения, хотя Наталья сомневалась, что погибший — действительно ее сын.

"Мама еще тогда говорила: "Если он жив, он знает, где его дом, и он вернется". Я не могу позволить, если это действительно он, чтобы его кости похоронили где-то в Харькове. Встреча героя, прощание — все было как у всех героев. Встречали многие, на коленях, родственники, одноклассники", — рассказала староста.

Похороны состоялись в Великом Дорошеве 25 мая. По словам журналистов, сейчас фотографию Назара уже сняли с креста на кладбище.

Как Назар Далецкий вернулся домой

О том, что Назар не умер, семье рассказал еще в 2025 году его побратим, вернувшийся из плена, а затем еще двое освобожденных защитников подтвердили это. Во время обмена 5 февраля сын наконец позвонил Наталье лично.

"Он так бодро говорил: "Мама, это я". Я спросила, есть ли руки-ноги, потому что чье-то мы ДНК делали. Есть, все на месте", — рассказала мать.

Назар рассказал, что узнал о своем "захоронении" в Координационном штабе.

"Сначала я был шокирован, когда мне сказали, что я погиб. Потому что я думал, что знают, что я в плену. Тогда уже поздравляли меня с воскресением", — рассказал защитник.

История Назара Далецкого вызвала общественный резонанс, и в Харьков, где проводили ДНК-экспертизу, приехал заместитель главы Министерства внутренних дел Леонид Тимченко.

"Мы понимаем, какое это резонансное и недопустимое событие, ведь таких ошибок быть не может. Тщательно мы будем изучать этот случай, поднимать все экспертизы, которые отбирались у матери и останков для сравнения, которые были переданы на захоронение", — сказал чиновник.

Семья Назара настаивает на эксгумации, ведь родные неизвестного защитника не знают, что с ним произошло.

"Хотим, чтобы перезахоронили. Это чей-то человек, чей-то родственник. Думаю, если проведут эксгумацию — уже дали разрешение — и может будем знать лучше информацию", — сказала двоюродная сестра бойца.

За состоянием Назара сейчас наблюдают врачи, потому что пытки в российском плену истощили его организм. На вопрос, за чем в российской неволе соскучился больше всего, военный ответил: "За свободой".

Напомним, житель села Великий Дорошев Назар Далецкий, которого более 3 лет считали погибшим, вернулся из плена РФ 5 февраля 2026 года. Он был участником АТО, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к составу 24 ОМБр имени короля Даниила.

Обмен пленными состоялся после долгой паузы: домой вернулись 150 украинских военных и 7 гражданских граждан, большинство из которых РФ держала в неволе с 2022 года.