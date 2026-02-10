Семью освобожденного из плена бойца обяжут вернуть 15 млн гривен: что известно

Украинский военнослужащий 24 бригады имени короля Даниила, житель села Большой Дорошев Назар Далецкий 5 февраля вернулся из российского плена. Долгое время его считали погибшим. Теперь родственников бойца обяжут вернуть государственные выплаты в размере 15 миллионов гривен.

Юридический прецедент с возвращением материальной выплаты будет решаться. Об этом, 10 февраля, на заседании сессионного заседания Львовского областного совета сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный.

Тарас Подворный отметил, что Назара Далецкого в 2023 году якобы похоронили на Львовщине после проведения ДНК-экспертизы. Однако он оказался живым и 5 февраля, во время очередного обмена военнопленными вернулся на родину. Но теперь его семья будет вынуждена вернуть полученное от государства единовременное пособие за гибель военного.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как одноразовую денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная", — сказал представитель омбудсмена.

Назар Далецкий вернулся из плена, хотя его считали погибшим Фото: Львовская ОВА

Назар Далецкий считался пропавшим с мая 2022 года. В сентябре того же года местные власти сообщили о его гибели, а в Куликовской общине состоялись похороны. Матери военнослужащего сообщили, что гибель Назара установили по результатам ДНК-экспертизы — мол, совпадение составляет 99,9%.

"Думаю, для семьи самое большое счастье, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство", — добавил Тарас Подворный.

Напомним, что 46-летний военнослужащий Назар Далецкий вернулся живым из плена после захоронения. Семья считала его погибшим и и провела похороны. Но 5 февраля во время обмена пленными боец вернулся домой живым. Теперь его родные считают необходимой эксгумацию тела неизвестного воина.

