"Герой не повинен постраждати": Лубінець розповів, чи поверне сім'я живого військового 15 млн гривень

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що рідні українського захисника Назара Далецького з Львівської області, який вважався загиблим, отримали 15 мільйонів гривень закон. І після його повернення з полону не було ухвалено жодних рішень щодо обов'язкового повернення коштів.

Наразі постало питання повернення коштів, які були виплачені родині як компенсація за "загибель". Однак уповноважений Верховної Ради з прав людини закликає не поспішати з висновками, пише ТСН.

Лубінець зазначив, що держава не має чіткого механізму для вирішення подібних ситуацій.

"Юридично розбираємося, поки нема чого коментувати. Основне завдання точно — щоб не постраждав наш герой, який повернувся з полону, і його рідні", — заявив Дмитро Лубінець у коментарі журналістам.

Він також зазначив, що про безпосереднє повернення грошей "тут і зараз" не йдеться. Наразі фахівці вивчають усі деталі, щоб знайти правовий механізм, який захистить права військовослужбовця та його родини в цій складній ситуації. Лубінець повідомив, що випадок із Назаром Далецьким має стати підґрунтям для розроблення справедливих і зрозумілих процедур, які захищатимуть права захисників та їхніх родин, а не створюватимуть додаткову травму.

Відео дня

Лубінець повідомив, що надіслав запити до Міністерства оборони та МОЗ для аналізу питання ДНК-експертиз, щоб у майбутньому мінімізувати подібні помилки. Також триває збір та аналіз усієї юридичної складової цієї справи.

"Ніхто на цей момент, на мій погляд, не може ухвалювати рішення щодо повернення чи неповернення коштів... як інституція ми стоятимемо на тому, щоб права нашого героя не були порушені, як і права його сім'ї", — зазначив Лубінець.

Нагадаємо, питання про "повернення грошей" виникло на засіданні сесії Львівської облради, коли представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний на засіданні сесії Львівської облради повідомив, що сім'я українського захисника Назара Далецького з Львівської області має повернути державі 15 млн гривень, які отримала як виплату за загибель військового. Про те, що він нібито загинув, повідомили сім'ї у 2023 році. Тоді ж відбулася церемонія прощання. Назар повернувся з російського полону 5 лютого 2026 року.

За словами Подвірного, Назара Далецького "поховали" після того, як ДНК експертиза підтвердила його загибель на фронті. Представник омбудсмена у Львівській області додав, що "для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава".

Назар Далецький — що відомо

Назар Далецький із села Великий Дорошів Львівської області був учасником АТО. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до ЗСУ, був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Як розповів голова Львівської ОДА (ОДА) Максим Козицький, Назар Далецький перестав виходити на зв'язок у травні 2022 року. Спочатку чоловіка вважали зниклим безвісти, однак згодом рідним повідомили, що Назар загинув у Куп'янському районі Харківської області, 25 вересня 2022 року — у день свого народження.

У липні, серпні та жовтні 2025 року звільнені з російського полону українські захисники розповідали рідним Далецького, що насправді військовий живий і перебуває в полоні РФ.

Назар Далецький повернувся з російського полону 5 лютого 2026 року разом зі ще 156 українськими захисниками та цивільними.

Нагадаємо, Фокус писав про обмін полоненими, який відбувся п'ять днів тому.

Останній попередній обмін полоненими відбувався в жовтні 2025 року — тоді в Україну з російського полону повернулися 185 солдатів.