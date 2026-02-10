"Герой не должен пострадать": Лубинец рассказал, вернет ли семья живого военного 15 млн гривен

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что родные украинского защитника Назара Далецкого из Львовской области, который считался погибшим, получили 15 миллионов гривен закон. И после его возвращения из плена не было принято никаких решений относительно обязательного возврата средств.

Сейчас встал вопрос возврата средств, которые были выплачены семье в качестве компенсации за "гибель". Однако уполномоченный Верховной Рады по правам человека призывает не спешить с выводами, пишет ТСН.

Лубинец отметил, что государство не имеет четкого механизма для решения подобных ситуаций.

"Юридически разбираемся, пока нечего комментировать. Основная задача точно — чтобы не пострадал наш герой, который вернулся из плена, и его родные", — заявил Дмитрий Лубинец в комментарии журналистам.

Он также отметил, что речь о непосредственном возвращении денег "здесь и сейчас" не идет. Сейчас специалисты изучают все детали, чтобы найти правовой механизм, который защитит права военнослужащего и его семьи в этой сложной ситуации. Лубинец сообщил, что случай с Назаром Далецким должен стать основой для разработки справедливых и понятных процедур, которые будут защищать права защитников и их семей, а не создавать дополнительную травму.

Лубинец сообщил, что направил запросы в Министерство обороны и Минздрав для анализа вопроса ДНК-экспертиз, чтобы в будущем минимизировать подобные ошибки. Также продолжается сбор и анализ всей юридической составляющей этого дела.

"Никто на данный момент, на мой взгляд, не может принимать решение о возврате или невозврате средств… как институция мы будем стоять на том, чтобы права нашего героя не были нарушены, как и права его семьи", — отметил Лубинец.

Напомним, вопрос о "возвращении денег" возник на заседании сессии Львовского облсовета, когда представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области Тарас Подворный на заседании сессии Львовского облсовета сообщил, что семья украинского защитника Назара Далецкого из Львовской области должна вернуть государству 15 млн гривен, которые получила в качестве выплаты за гибель военного. О том, что он якобы погиб, сообщили семье в 2023 году. Тогда же состоялась церемония прощания. Назар вернулся из российского плена 5 февраля 2026 года.

По словам Подворного, Назара Далецкого "похоронили" после того, как ДНК экспертиза подтвердила его гибель на фронте. Представитель омбудсмена во Львовской области добавил, что "для семьи самое большое счастье, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство".

Назар Далецкий – что известно

Назар Далецкий из села Большой Дорошев Львовской области был участником АТО. После начала полномасштабного вторжения мужчина присоединился к ВСУ, был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Как рассказал председатель Львовской ОГА (ОГА) Максим Козицкий, Назар Далецкий перестал выходить на связь в мае 2022 года. Сначала мужчину считали пропавшим без вести, однако впоследствии родным сообщили, что Назар погиб в Купянском районе Харьковской области, 25 сентября 2022 года — в день своего рождения.

В июле, августе и октябре 2025 года освобожденные из российского плена украинские защитники рассказыали родным Далецкого, что на самом деле военный жив и находится в плену РФ.

Назар Далецкий вернулся из российского плена 5 февраля 2026 года вместе с еще 156 украинскими защитниками и гражданскими.

Последний предыдущий обмен пленными происходил в октябре 2025 года — тогда в Украину из российского плена вернулись 185 солдат.