3 млн грн немедленно: правительство обновило порядок выплат семьям погибших военных

Правительство обновило порядок выплаты семьям погибших военных единовременной денежной помощи. Отныне 3 млн грн будут выплачиваться семьям немедленно, а остальные 12 млн должны перечисляться поэтапно в течение 80 месяцев.

О том, что Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели бойцов Вооруженных Сил Украины во время действия военного положения, говорится на сайте ведомства. Сообщается, что обновленные правила будут касаться всех подразделений Сил обороны.

Помощь семьям погибших военнослужащих будет назначаться в случаях, официально заверенных актовой записью о смерти с 1 сентября 2025 года. Если смерть была засвидетельствована до указанной даты, порядок и сроки выплат членам семьи погибших остаются неизменными.

По информации Минобороны, новый порядок предусматривает следующие условия:

общий размер единовременной денежной помощи, как и раньше, составляет 15 млн грн;

немедленно должна осуществляться выплата 1/5 части общей суммы ОГД — то есть 3 млн грн;

остальные 4/5 суммы, то есть 12 млн грн, должны поступать на счета членов семей погибших поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику — по 150 тысяч грн ежемесячно.

Обновленный порядок выплат семьям погибших военных Фото: Минобороны Украины

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13168, который предусматривает 15 млн грн одноразовой денежной помощи в случае гибели или смерти военного при исполнении обязанностей, в частности семьям защитников, погибших в плену.

29 августа Фокус со ссылкой на Закон Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" писал, что с зарплат военных будут удерживать меньшие налоги.