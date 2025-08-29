С зарплат военных будут удерживать меньшие налоги: что известно про новые нормы

В Украине вступили в силу новые правила определения максимальной суммы дохода, из которой начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава.

Максимальная сумма дохода, с которой уплачивается ЕСВ, изменилась в середине года. Об этом говорится в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Так, с 1 января по 31 июля 2025 г. она составляла 20 минимальных заработных плат, а с 1 августа по 31 декабря – 15 минимальных заработных плат. В налоговой отмечают, что работодатели и бухгалтеры должны своевременно учитывать эти изменения при начислении взносов и отчетности во избежание финансовых ошибок и возможных нарушений.

Ранее, в июле, сообщалось о льготах для самозанятых физических лиц, мобилизованных или подписавших контракт на военную службу. На время службы они освобождаются от уплаты налогов и предоставления отчетности. Это касается налога на доходы физических лиц, единого налога, военного сбора и ЕСВ (если у предпринимателя нет наемных работников).

Государственная налоговая служба также отметила, что на период мобилизации или действия контракта не будут начисляться авансовые платежи по единому налогу и военному сбору, что должно упростить финансовую жизнь находящихся на службе.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.