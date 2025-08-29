Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: що відомо про нові норми

В Україні набули чинності нові правила визначення максимальної суми доходу, з якої нараховують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу.

Related video

Максимальна сума доходу, з якої сплачується ЄСВ, змінилася в середині року. Про це йдеться в Законі України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Так, з 1 січня по 31 липня 2025 р. вона становила 20 мінімальних заробітних плат, а з 1 серпня по 31 грудня — 15 мінімальних заробітних плат. У податковій наголошують, що роботодавці та бухгалтери мають вчасно враховувати ці зміни під час нарахування внесків та звітування, щоб уникнути фінансових помилок і можливих порушень.

Раніше, у липні, повідомлялося про пільги для самозайнятих фізичних осіб, які мобілізовані або підписали контракт на військову службу. На час служби вони звільняються від сплати податків і подання звітності. Це стосується податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, військового збору та ЄСВ (якщо у підприємця немає найманих працівників).

Державна податкова служба також зазначила, що на період мобілізації або дії контракту не нараховуватимуть авансових платежів з єдиного податку та військового збору, що має спростити фінансове життя тих, хто перебуває на службі.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.