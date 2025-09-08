3 млн грн негайно: уряд оновив порядок виплат родинам загиблих військових

Уряд оновив порядок виплати сім'ям загиблих військових одноразової грошової допомоги. Відтепер 3 млн грн виплачуватимуться родинам негайно, а решта 12 млн мають перераховуватися поетапно протягом 80 місяців.

Про те, що Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі бійців Збройних Сил України в час дії воєнного стану, йдеться на сайті відомства. Повідомляється, що оновлені правила стосуватимуться всіх підрозділів Сил оборони.

Допомога родинам загиблих військовослужбовців призначатиметься у випадках, офіційно засвідчених актовим записом про смерть з 1 вересня 2025 року. Якщо смерть була засвідчена до зазначеної дати, порядок і терміни виплат членам сім'ї загиблих лишаються незмінними.

За інформацією Міноборони, новий порядок передбачає такі умови:

загальний розмір одноразової грошової допомоги, як і раніше, становить 15 млн грн;

негайно має здійснюватися виплата 1/5 частини загальної суми ОГД — тобто 3 млн грн;

решта 4/5 суми, тобто 12 млн грн, повинні надходити на рахунки членів родин загиблих поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком — по 150 тисяч грн щомісяця.

Оновлений порядок виплат сім'ям загиблих військових Фото: Міноборони України

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон №13168, який передбачає 15 млн грн одноразової грошової допомоги у випадку загибелі або смерті військового під час виконання обов’язків, зокрема сім'ям захисників, які загинули в полоні.

29 серпня Фокус із посиланням на Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік" писав, що з зарплат військових утримуватимуть менші податки.