З 1 березня відбудеться суттєве підвищення фінансової допомоги для родин військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту держави. Мінімальні пенсії зростуть.

У лютому Кабінет Міністрів України ухвалив рішення значно підвищити мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців під час захисту країни. Нові суми почнуть нараховувати від 1 березня. Фокус розповідає, як зміняться пенсійні виплати напочатку весни.

Виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників – якими будуть мінімальні пенсії з 1 березня

Мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців значно збільшаться. Уже з 1 березня базовий рівень підтримки зросте майже в півтора раза.

Важливо

Повернувся з полону після поховання: чи має родина бійця відшкодувати кошти державі, — Міноборони

Так, якщо станом на лютий мінімальний розмір пенсії для кожного непрацездатного члена родини, наприклад, батьків, дружини чи чоловіка загиблого військового (військової), а також однієї дитини, становить 7 800 грн, то після підвищення фінансова допомога становитиме не менше 12 810 грн на одну людину.

Більшими стануть виплати й для сімей, де допомогу отримують одразу двоє або більше членів родини (крім непрацездатних батьків і подружжя), а також для двох і більше дітей загиблого захисника та захисниці. У таких випадках мінімальна сума підтримки становитиме щонайменше 10 020 грн на кожного замість теперішніх 6 100 грн.

Нові суми виплат будуть нараховуватися вже з 1 березня 2026 року.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік, у якому вже передбачені кошти для індексації пенсій і страхових виплат із 1 березня.

Пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти захисників підлягатимуть індексації

Фінансова допомога для родин українських захисників буде щорічно переглядатися. Наступна індексація пенсій відбудеться вже з 1 березня 2027 року.

Фото: novynarnia.com

Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що для держави підтримка сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців є безумовним пріоритетом.

"Ми посилюємо соціальні гарантії для тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу України. Підвищення виплат і їх подальша щорічна індексація — це про справедливість, вдячність і довгострокову турботу про родини Героїв", — повідомив він.

Нагадаємо, Міноборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих бійців ЗСУ під час дії воєнного стану. Оновлені правила стосується випадків, коли смерть військовослужбовця офіційно зафіксована актовим записом про смерть з 1 вересня 2025 року. Якщо документ про смерть видано раніше, порядок і строки виплат залишаються без змін.

Згідно з правилами, загальний розмір одноразової допомоги залишився на рівні 15 млн грн. На рахунок родини негайно перераховується лише 3 млн грн, решта суми (12 млн грн) виплачуватиметься поетапно протягом 80 місяців — щомісячно по 150 тисяч грн за фіксованим графіком.

Також отримати виплати в розмірі 15 млн грн можуть родини військовослужбовців, які загинули під час перебування в полоні. Відповідний закон №13168 підписав президент Володимир Зеленський. Водночас це не поширюється на військових, які добровільно потрапили до російського полону.