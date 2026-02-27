Індексацію пенсій здійснять вже у березні 2026 року. Більшість українських пенсіонерів отримають підвищення виплат на 12,1%. Проте, збільшення виплат торкнеться не всіх.

Щорічна індексація пенсій в Україні у 2026 році відбудеться з 1 березня. За рішенням уряду, більшість пенсіонерів отримають підвищення виплат на 12,1%. Це покриває минулорічний рівень інфляції, який склав 8%. Однак, не всі українці можуть розраховувати на підвищення пенсій. Фокус розповідає, хто залишиться без індексації пенсії.

Як розраховують індексацію пенсій у 2026 році

Відповідно до постанови уряду №236 від 25 лютого 2026 року, індексація пенсій у 2026 році складе 12,1%. Підвищення виплат розраховується за спеціальною формулою, яка була визначена у 2004 році законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

половина коефіцієнта (50%) враховує середнє зростання зарплат в Україні за останні три роки — 16,1%;

друга половина (50%) залежить від рівня інфляції за 2025 рік — 8%.

Підвищення пенсій перевищує рівень інфляції минулого року на 4%. Та, важливо пам’ятати, що індексується не весь розмір пенсії, а тільки її базова частина.

Розмір базової виплати можна дізнатися з документа "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу) і оптимізації заробітку. У розділі "Рішення" знайдіть рядом "Розмір пенсії за віком (стаття 27)". Там і буде вказана сума без доплат, яка підлягає індексації.

Тобто, якщо базова сума становить 3 000 гривень, надбавка після індексації пенсій в березні становитиме 363 гривні.

Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе індексацію пенсій з 1 березня 2026 року автоматично, без потреби подавати додаткові заяви

Індексація пенсій в березні — хто залишиться без підвищення

Попри те, що індексація пенсій в березні 2026 року торкнеться більшості українців, є категорії пенсіонерів, для яких виплати залишаться на попередньому рівні. Це стосується:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2024-2025 роках або на початку поточного року. Їхні щомісячні виплати вже розраховані за новими, вищими зарплатами, тому ПФУ не застосовує індексацію;

тих, чия пенсія досягає 10 прожиткових мінімумів — 25 950 гривень;

отримувачів спеціальних пенсій: військові, судді, чорнобильці та інші, чий розмір виплат регулюється окремими законами.

Деякі категорії українців залишаться без підвищення пенсій після березневої індексації

Втім, навіть ті українці, які потрапляють під індексацію пенсій, можуть залишитися з досить низьким рівнем виплат. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що пенсійна реформа, яка вже давно потрібна Україні, не повинна обмежуватися черговими "косметичними" підвищеннями. За його словами, нові зміни мають забезпечити гідні мінімальні (базові) пенсійні виплати для всіх.

Політик зазначив, що система має бути справедливою і більше винагороджувати тих, хто довгі роки чесно працював та сплачував внески. Принцип "скільки сплатив — стільки отримав" має стати основою роботи уряду над реформою.

Гетманцев пояснив, що йдеться про два основні принципи:.

перший — кожен пенсіонер має отримувати гарантований мінімум;

другий — розмір пенсії понад цей мінімум залежатиме від того, скільки внесків людина сплатила.

Такий підхід, за його словами, має змінити нинішню систему численних доплат, зробивши пенсійну систему зрозумілою та передбачуваною. Крім того, він вважає, що це допоможе державі отримувати додаткові податкові надходження.

Також нагадаємо, що у 2026 році деякі українці можуть втратити пенсію. Під ризиком опинилися ті, хто тимчасово перебуває за кордоном, живе на тимчасово окупованих територіях або виїхав з ТОТ.